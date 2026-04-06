「写ってる全員可愛い」小嶋陽菜、AKB現役メンバーとの集合ショット公開！ 「AKBの未来明るすぎる」
元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは4月5日、自身のInstagramを更新。AKB48の現役メンバーとの集合ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】小嶋陽菜＆AKB現役メンバーの集合ショット
ファンからは「現役メンとのお写真有難い…」「写ってる全員可愛い」「AKBの未来明るすぎる」「永遠にアイドルが似合う」などの声が。また「ノースリーブスの3ショットは実家のような安心感」「3人の変わらない空気感がだいすき」といった声も寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】小嶋陽菜＆AKB現役メンバーの集合ショット
「永遠にアイドルが似合う」小嶋さんは「ステージ出る10秒前に撮った かわいいかわいいAKB48のメンバーと」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が、AKB48の現役メンバーとの集合ショットです。小嶋さんもメンバーも白いレースのような生地の衣装を着用しており、透明感があります。また、2枚目には「そして頼りになりすぎる安定のたかみな&みいちゃん」と説明し、同じく元AKB48の高橋みなみさん、峯岸みなみさんとのスリーショットも掲載しました。
向井地美音さんの卒業コンサートに出演4日の投稿で「みーおんの卒業コンサートにノースリーブスで出演しました！」と、30日をもってAKB48を卒業する向井地美音さんの卒業コンサートに出演したことを報告した小嶋さん。今回の投稿もその時に撮影したものです。小嶋さんと向井地さんのショットが気になった人は、こちらもチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)