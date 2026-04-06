ベルギーを代表する法医学医のフィリップ・ボクソさんは、これまで6000体を超える検案、4000体以上の司法解剖を執刀してきました。そのなかには＜一見すると不可解な死＞もあるそうで……。そこで今回は、フィリップさんの著書『死体は語りだす：法医学医が読み解く「死者からのメッセージ」』から一部を抜粋し、実際に起きたミステリアスな事件をご紹介します。

【書影】1万体以上を検死・解剖してきた法医学医が、実際に起きたミステリアスな事件を解き明かす。著：フィリップ・ボクソ、訳：神田順子『死体は語りだす：法医学医が読み解く「死者からのメッセージ」』

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法医学医の仕事

「もしもし、先生ですか？ 現場で死体を見ていただきたくてお電話しました。不審なところは何もないのですが、念のために先生にご足労願いたいのです」

その当時は、「非業の死」を遂げた人―すなわち殺害された人や自殺者―だけでなく、自宅で誰にも看取られずに死亡した人を検案するためにも、リエージュ州では法医学医が送り込まれていた。法医学医でなければ気づかない殺人をあぶり出すことができるという意味で、このやり方は有効であった。

現在では、法医学医が呼ばれるのは死の状況が疑わしい場合、つまり第三者の介入があったと疑われる場合に限られる。これだと、殺人事件が見過ごされる恐れがある。

検察の要請を受けて現場に駆けつけるときの利点は、交通の妨げにならない限り、駐車禁止区画も含めてどこでも車を停められることだ。一般的に、警察官たちは法医学医が到着するとほっとする。法医学医の到着を待つだけ、という無為の時間が終わるからだ。

ただ、市内の交通渋滞のせいで、法医学医が到着するまでに時間がかかることはままある。救急車と違い、法医学医の自動車に優先権はない。数年前、法医学医たちが青い回転灯とサイレンの使用を認めて欲しいと要請したのだが、遺体の検案には緊急性がない、という理由で交通省から却下されてしまった。交通省の言い分はもっともであるが、そのために我々が迅速に仕事に取りかかれないのは問題だ。

現場に呼ばれた場合は、通りの名前だけを覚えておけばよくて、番地は忘れても構わない。なぜなら、警察車両を探せばいいからだ。通常、パトカーは現場である建物の正面に停まっている。

死体は、生きていた

この日、私は10階建ての建物の前に車を停めた。ストレスをため、かなり神経を昂らせた様子の警察官が私を出迎えてくれ、「すぐに来てください。生きているんです」と言った。意味が分からず私が反射的に「えっ？」と聞き返すと、「生きています。救急車を呼びました。急いでください」と言われた。

急ぐために、私はエレベーターを待つことなく階段をのぼることにした。

しかし、２階に到達したときに、現場が何階であるのか知らないことに気がついた。

まあいい。扉が開いていたら、そこが現場に違いない。

現場は３階の一室―ワンルームタイプのアパート―であった。警察官に取り囲まれ、１人の男性が床に横たわっていた。私は皆に挨拶したのち、床に寝ている男性（ここではベルナールと呼ぶことにする）に、どうして寝転がっているのか、と尋ねた。転んでしまい、起き上がれなくなったのだ、との説明が本人からあった。

こうして会話が始まり、私はなぜ彼が転んだのかを理解しようとした。どこか具合の悪いところがあるのか、いつから横たわっているのか、転ぶことがしょっちゅうあるのか、と私が質問すると、具合の悪いところはない、痛みのあった股関節を人工股関節に置き換える手術を受けた後で転倒したのは今回が初めてだ、でも自分がどれくらい前から床に横たわっているのかは分からない、との返答があった。人工関節が脱臼してしまい、その結果としてベルナールはバランスを崩して倒れた、と推定できた。

床に散らばっている郵便物から推測するに、ベルナールは２日前から床に倒れていた［集合ポストのない建物だと、門番（清掃係を兼ねる管理人）が各戸のドアの下の隙間から郵便物を滑り込ませてくれる］。部屋の中を一瞥すると、床にはベルナールと郵便物以外にも「缶の死骸」がごろごろ転がっていて、ベルナールが安価なことで有名な某ブランドのビールの愛飲者であることが分かった。

私がこのような事実確認をしているあいだに救急隊が到着し、法医学医が自分たちよりも先に着いているのを知って目を白黒させた。通常は順番が逆だからだ。

私は気づいた点を救急隊員に説明し、ベルナールは最長で２日間は床に横たわっていたはずだ、と強調した。この点は重要である。冷たいタイルの床に転がっていたので、体温を奪われて低体温症になっている可能性があり、さらにはクラッシュ・シンドロームを発症している恐れもあるからだ。クラッシュ・シンドロームとは、建物の倒壊などで瓦礫の下敷きになるなどして血液の循環が妨げられ、皮膚組織が長時間にわたって酸素の供給を断たれた結果として起こる病態である。ベルナールのように、同じ姿勢で床に何時間も横たわっていても発症する。

救急隊はベルナールを医療機関へと搬送した。私の仕事は始まる前に終わっていたのだ（なお、ベルナールはその後、長寿をまっとうすることになる）。ベルナールが搬送されたのち、私は警察官らに、なぜ私が呼ばれることになったのかを尋ねた――。

「死体」に腕をつかまれた警察官

事の始めは、「呼びかけに応えない人がいる」との通報であった。

ベルナールのような一人暮らしの人物の場合に特に言えることだが、「外から呼びかけても返事がないので、事件か事故が懸念された」というお馴染みのパターンだ。ドアをこじ開けた警察官２人は、意識不明のベルナールを発見した。呼びかけてみたが答えは返ってこない。ベルナールの近くでは、蛆虫が這い回っていた。警察官にとって、これは遺体の腐敗が始まっている証拠である！ 推論として何ら問題はない。そこで検察に連絡が行き、私が現場に派遣されることになった、というわけだ。

私が到着するのを待つあいだ、警察官らは不可欠な手続きとしてベルナールの身元を確認することにした。身分証類を探したのだが、あいにくなことに部屋の中には見当たらなかった。だがベルナールは背広を身に着けていたので、内ポケットに財布を入れているはずだ、と考えた。２人のうち、こうした場面に慣れていたほうの警官が、うつぶせになっているベルナールの腹と床のあいだに手を滑り込ませた。そして背広の内ポケットをまさぐると、財布の手ごたえを感じた。そこで財布をつかみ、引き抜き始めた。

その腕を「死人」が突然つかんだ。

この警官の驚きと恐怖は大変なものだったろう。もし心臓が弱かったら心筋梗塞を起こしていたかもしれない。

蛆虫が這い回っていたのだから、ベルナールが死んでいると判断するのは筋が通っていた。だが、実際、ベルナールは死んでおらず、腐敗もしていなかった。

では、蛆虫の存在はどうやって説明できるのだろう？

蛆虫の存在

実のところ、死体の腐敗以外にも蛆虫が発生する状況は存在するのだ。

基本から始めよう。虫、特に蠅は死体から生じる臭いに引き寄せられる。腐敗の各段階で臭いは異なり、それぞれの臭いに特に敏感な虫がやって来て死体に群がる。これらは「腐肉食昆虫」と呼ばれる。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

腐肉食昆虫は、死の直後から死体に集まり出す。すなわち、人間の鼻が何も感じなくとも、死体はごく早い時期から虫を引き寄せる臭いを放っているのだ。最初にやって来るのは、皆さんもご存じの、体の色が緑や青や黒の蠅だ。蠅は、ほんの少し開いている窓から発散される臭いに引き寄せられ、時としては何十キロの距離を飛んでやって来る。

嫌悪感を掻き立てる蠅であるが、死亡時期を推定するのには役立つ。この推定は時として驚くほど精度が高い。

最初にやって来る蠅は、組織の分解によって発生するアンモニアの臭いに引き寄せられる。今回のベルナールは、起き上がることができずに転倒したまま放尿したため、尿のアンモニア臭に引き寄せられた蠅が産卵したのだ。たちまち孵化して発生した蛆虫を見た警官たちは、ベルナールはとっくに死んでいてすでに腐敗が進んでいる、と勘違いした。

蠅はなかなか有益な昆虫である。蛆虫はタンパク質に富んでいて、養殖の餌として注目されている。さらに、蛆虫が傷口をきれいにしてくれる場合もある。壊死した組織に取り付いて、食べてくれるからだ。傷口が感染している場合も含めて。

生きている人間にも、虫はわく

ある年の夏、私は蛆虫の見事な掃除ぶりを観察することができた。ベッドで亡くなった82歳の妻と、その妻と一緒に暮らしている１人の男性が発見されたので来て欲しい、との要請があり、私は現場に駆けつけた。男性は毎晩、妻の横で眠っていたようだ。ベッドに横たわる老婦人を最初に発見した警官らも、死亡確認のために呼ばれた医師も、彼女は死んでいると判断した。だが、かなり特殊な状況なので法医学医にも見せたほうがいい、ということで検察は私にも声をかけたようだ。

私はすぐに、婦人は死んでいないことに気づいた。死の典型的なサインがいっさい見られなかったからだ。私の要請で、救急隊がただちに到着した。私と救急隊は婦人の状態を評価し、へたに動かしたら死ぬ恐れがある、と判断した。意識レベルは極めて低くて完全な脱水状態だが、痛みは感じるらしく、触れられると顔をしかめた。

蠅はこの老婦人のところにやって来て卵を産み、卵はすでに蛆虫になっていた。産卵場所に選ばれたのは湿ったスポットだった。すなわち、老婦人の肌がシーツに触れることで汗が染み込んだ箇所、および尿で濡れた箇所だ（ベッドから動くこともできず、看病する人もいなかったので、彼女は寝たまま放尿するしかなかった）。この状態がどれほど続いていたのか、正確なところは分からない。しかし、蛆虫の大きさから判断するに、少なくとも１週間は経っていた。

寝返りも打てなかった老婦人の背中には、皮膚細胞の酸素不足が引き起こす褥瘡ができていた（背中が尿で濡れたことが事態の深刻化を招いた）。褥瘡の清拭に取りかかろうとした私たちは、皮膚細胞の壊死が進んでいて、蛆虫が壊死した皮膚に群がっていることに気づいた。背中の状態を確かめるために婦人の体をそっと持ち上げると、褥瘡のステージはかなり進んでいて、蛆虫の仕事によってところどころで皮膚は完全に消失し、胸郭が露出していた。

私は気を付けながらそっと持ち上げたものの、婦人は痛そうにうめき声を漏らした。無理もない。しかし、これは意識がいくらかはあることを物語っていた。救急隊は鎮静措置をほどこしてから婦人を病院に搬送した。残念ながら、彼女は意識を回復することなく、短期間で死去した。

夫は老人施設に収容されて元気を取り戻したが、妻の死の前後のことは覚えていなかった。当時は彼も妻と同じように脱水症状に陥っていたことで、譫妄に近い状態にあったためだ。

※本稿は、『死体は語りだす：法医学医が読み解く「死者からのメッセージ」』（三笠書房）の一部を再編集したものです。