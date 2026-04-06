中国炭鉱工業協会によると、中国ではすでに完成したスマート炭鉱が1000カ所以上に達し、炭鉱のスマート化は試験的なモデル事業の段階から、大規模実用化の新たな段階に移行しました。

中国全国で完成したスマート炭鉱は2025年末時点で1066カ所に達し、スマート化された生産能力の割合は65%を突破しました。運用中の無人鉱山用運搬トラックは4000台を超え、1年で倍増するペースをほぼ維持しています。北京市内で最近になり導入された坑内IoT（モノのインターネット）による精密位置情報管理システムが稼働しており、坑内の作業員が身に着けた位置情報連絡デバイスにより作業エリアを特定します。このシステムは、作業員の健康状態をモニタリングする機能も備えています。中核技術と部品は100%国産化されており、炭鉱や選炭工場ですでに実用化されています。

北京煤鉱機械の呉鳳東社長は、「我々が開発した坑内位置情報特定技術は、作業員や設備が停止している場合の位置情報の誤差が20センチ未満だ。人や設備が高速で移動している時でも誤差は非常に小さく、1台の設備だけで800メートルの範囲をカバーできる」と紹介しました。

「第14次5カ年計画」（2021-2025年）期間中、中国全国の炭鉱スマート化建設への累計投資額は1071億元（2兆4800億円）を超え、スマート化技術が全面普及し、伝統的な石炭採掘から現代的なスマート採掘への転換が加速しました。（提供/CGTN Japanese）