2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えるABEMAは、10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画にて、オリジナルバラエティ番組『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』を4月12日（日）に放送することを決定した。

【映像】『30時間限界突破フェス』ティザー映像

このたび特別番組『30時間限界突破フェス』の2日目となる4月12日（日）に放送が決定した『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』は、芸人たちが“36時間一睡もせず”にお笑いに挑む前代未聞のバラエティ番組。本番組では『30時間限界突破フェス』のテーマである“限界突破”と“お笑い”を掛け合わせ、36時間不眠状態の芸人たちが本気のお笑いに挑むという前代未聞の検証企画を実施。果たして、芸人は“極限状態”でも面白くあり続けられるのか？そして、36時間前と後で、芸人の面白さはどう変化するのか、そのリアルを余すことなく映し出す。

検証には、鬼越トマホーク、フルーツポンチ・村上健志、三四郎、ラブレターズ、カカロニ・栗谷、リンダカラー∞ ・Den、や団・ロングサイズ伊藤ら、総勢24名の芸人が参加。チーム吉本、チームマセキ、チームものまね、チームチャンピオン、チーム金、チームキャラと、多彩なメンバーが6チームに分かれ、賞金300万円をかけたチーム戦を繰り広げる。

本番組は、「寝起き」と「完徹後」という対照的な状態での“面白さ”を比較するため、2つのステージで進行。しっかりと睡眠をとっている芸人たちは深夜1時に突然起こされ、とろサーモン・久保田かずのぶ、令和ロマン・松井ケムリがMCを務める『覚醒〜寝起最強芸人決定戦〜』の収録に参加することに。

寝起きの状態で大喜利やネタ、リアクション芸に挑戦する中、収録の終盤で、これはニセ番組であることが明かされ、「今と同じことを36時間後にもう一度やってもらう」という衝撃のルールが告げられる。ここから芸人たちは、36時間一切眠ることが許されない過酷な状況へ突入。眠れば即脱落という極限状態の中で、睡魔との戦いが幕を開ける。

そして36時間後、生き残った芸人たちが、いよいよ本番となる『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』へ。「ABEMA」のオリジナル番組で初MCを務める麒麟・川島明を中心に、見届け人の久保田かずのぶ、ゲストにゆうちゃみと私立恵比寿中学の小久保柚乃も参加します。モノボケやネタを披露する際には、まさかのゲストも登場し、思わず覚醒する芸人の姿も…？一睡もせずに再びお笑いに挑む芸人たちは果たしてどんな姿を見せるのか。



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￼そして、『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』でMCを務める川島からコメントが到着。「地上波では絶対できない」「36時間寝ないことで覚醒した芸人さんがいたり、36時間寝てない人よりイカれたゲストが出てきた瞬間も何度かありました。その辺も一筋縄では終わっていないので、ぜひご覧いただきたいです」と、芸人たちの激闘を語っている。

■川島明（麒麟）コメント全文

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地上波では絶対できないんじゃないかな。医療チームも存分にスタンバイした中で、自分がプレーヤーだったら絶対に出ないなっていうぐらいのクオリティでした。そんな中でも、36時間寝ないことで覚醒した芸人さんがいたり、36時間寝ていない人よりイカれたゲストが出てきた瞬間も何度かありました。その辺も一筋縄では終わっていないので、ぜひご覧いただきたいです。