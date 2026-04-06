吉田鋼太郎＆八木莉可子、幼少期の写真公開 ファミマ新CMで至福の表情浮かべる
【モデルプレス＝2026/04/06】吉田鋼太郎、八木莉可子が出演するファミリーマートの新TVCM「超も〜っちりパン」篇が、4月7日より全国（一部地域を除く）で放映開始される。
【写真】吉田鋼太郎＆八木莉可子、幼少期の写真公開
新TVCMは、テーブルの上で超も〜っちりパンが喋っているかのように操る吉田のシーンからスタート。「ファミマの人気パンが超も〜っちりになったよ！」と、新食感を全力でアピールする吉田の様子を少し冷めた目で見つめる八木であったが、いざパンを一口食べると、その「も〜っちり」とした弾力とおいしさに「も〜っちりうま！」と至福の表情を浮かべる。
後半はさらに熱が入り、ついに顔を出しながらパンを喋らせ続ける吉田と、それを呆れた表情でじーっと見つめる八木のシュールな掛け合いもあり、最後は、美味しそうにパンを味わう八木の傍らで、両手にパンを持った吉田が「も〜ちあわせっ」と、お茶目なダジャレを披露してひょっこり隠れる、2人の個性豊かな表情と「超も〜っちり」な魅力が詰まったCMとなっている。
青空をバックにしたセットで撮影は行われた。今回の見どころである吉田がパンにアテレコをするシーンでは、吉田が「もっと食べて食べて〜」「僕も食べて〜」とアドリブを交えながらパンになりきり、現場は笑いに包まれた。商品を食べるシーンでは、八木がそれぞれのパンの「も〜っちり」とした食感を堪能。「美味しくてたまらない」といった自然な笑顔や驚きの表情を見せた。吉田のお茶目な演技と、それに対する八木のクールな視線や笑顔など、表情のギャップも見どころとなっている。
さらに「超も〜っちりパン」にちなんで、吉田と八木が「超も〜っちりな写真（幼少期の写真）」を公開した。（modelpress編集部）
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【写真】吉田鋼太郎＆八木莉可子、幼少期の写真公開
◆吉田鋼太郎＆八木莉可子、至福の表情浮かべる
新TVCMは、テーブルの上で超も〜っちりパンが喋っているかのように操る吉田のシーンからスタート。「ファミマの人気パンが超も〜っちりになったよ！」と、新食感を全力でアピールする吉田の様子を少し冷めた目で見つめる八木であったが、いざパンを一口食べると、その「も〜っちり」とした弾力とおいしさに「も〜っちりうま！」と至福の表情を浮かべる。
◆吉田鋼太郎＆八木莉可子、幼少期の写真公開
青空をバックにしたセットで撮影は行われた。今回の見どころである吉田がパンにアテレコをするシーンでは、吉田が「もっと食べて食べて〜」「僕も食べて〜」とアドリブを交えながらパンになりきり、現場は笑いに包まれた。商品を食べるシーンでは、八木がそれぞれのパンの「も〜っちり」とした食感を堪能。「美味しくてたまらない」といった自然な笑顔や驚きの表情を見せた。吉田のお茶目な演技と、それに対する八木のクールな視線や笑顔など、表情のギャップも見どころとなっている。
さらに「超も〜っちりパン」にちなんで、吉田と八木が「超も〜っちりな写真（幼少期の写真）」を公開した。（modelpress編集部）
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