「脱出おひとり島4」参加美女イ・シアン、前髪ありで印象ガラリ「破壊力すごい」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/06】Netflixの恋愛サバイバル番組「脱出おひとり島」シーズン4に出演したモデルのイ・シアン（LEE SIAN）が4月5日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを披露し、話題となっている。
【写真】「脱出おひとり島4」参加美女「破壊力すごい」前髪ぱっつん姿
シアンは犬とともに写るショットを公開。ブルーのトップスに白のインナー、黒のショートパンツとブーツを合わせたスタイルを披露している。また、今まではセンターで前髪を分けたヘアスタイルだったが、目の上で切り揃えられた前髪を作ったスタイルを公開している。
この投稿には「前髪ありも可愛すぎる」「イメチェン成功ですね」「めちゃくちゃ似合ってる」「前髪作るとこんなに印象変わるんだ」「ショートパンツにブーツの組み合わせも最高」「目の上ギリギリの前髪、破壊力すごい」などと反響が集まっている。
シアンは、fromis＿9（プロミスナイン）を輩出したオーディションプロジェクト「アイドル学校」（2017）、そしてIZ＊ONE（アイズワン）を生んだ「PRODUCE48」出身。現在はモデルとして幅広く活動しており、「脱出おひとり島」シーズン4への出演でも注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「脱出おひとり島4」参加美女「破壊力すごい」前髪ぱっつん姿
◆イ・シアン、前髪イメチェン姿公開
シアンは犬とともに写るショットを公開。ブルーのトップスに白のインナー、黒のショートパンツとブーツを合わせたスタイルを披露している。また、今まではセンターで前髪を分けたヘアスタイルだったが、目の上で切り揃えられた前髪を作ったスタイルを公開している。
◆イ・シアンの投稿に反響
この投稿には「前髪ありも可愛すぎる」「イメチェン成功ですね」「めちゃくちゃ似合ってる」「前髪作るとこんなに印象変わるんだ」「ショートパンツにブーツの組み合わせも最高」「目の上ギリギリの前髪、破壊力すごい」などと反響が集まっている。
シアンは、fromis＿9（プロミスナイン）を輩出したオーディションプロジェクト「アイドル学校」（2017）、そしてIZ＊ONE（アイズワン）を生んだ「PRODUCE48」出身。現在はモデルとして幅広く活動しており、「脱出おひとり島」シーズン4への出演でも注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】