山口一郎、あす初回放送『ANN』を前に笑顔で意気込み「音楽を通じてラジオ楽しんでもらえるようなコンテンツを」
サカナクションの山口一郎が6日、都内で行われた「Shokz 2026年春 新商品発表会」に登場した。あす7日深夜に初回放送を迎えるニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』（毎週火曜 深1：00）への意気込みを語った。
【動画】山口一郎、初回放送を迎えるANNへの意気込みを語る
イベントでは、Shokzから初のフォーカスモード（ノイズ低減機能）を搭載した次世代オープンイヤー型イヤホン「OpenFit Pro」をあす7日から先行予約開始、22日より一般発売することを発表した。
新ブランドアンバサダーに就任した山口は「Shokzをずっと使ってきたので、お話をいただいたときは非常にうれしい気持ちになりました」と喜びを語る。
商品の使い心地については「耳がめっちゃ大きいんですよ。イヤモニをつくるときに、NBA選手くらい大きいって言われました（笑）」という山口でも自然につけられるといい「このまま寝ちゃうくらい」と話した。
その後も同ブランドをいかに愛用しているかをアピールした山口。最後には「俺が切り開いたこの道を、次はRADWIMPSの野田君とか、星野源さんとか起用したら泣くよ（笑）」と笑わせていた。
あす初回放送を迎える『ANN』についての話題では、「僕は1980年生まれなんで、思いっきりラジオ世代なんですね。ラジオに救われてきて、ミュージシャンになるきっかけも、ラジオから始まったと言っても過言ではない。僕はいろんなラジオを聞きますが、このイヤホンを使って聞きたいと思うラジオ番組を、自分で作っていたらいいですね」とにっこり。
そして初回放送に向けては「インターネットの中のコンテンツって自分で選んで取りに行かなきゃいけないものが多いと思うんですけど、ラジオって不特定多数の人に聞いてもらえるコンテンツだと思うんです。その中で、僕はミュージシャンなので、音楽を通じてラジオ楽しんでもらえるようなコンテンツをチームで一生懸命作っていけたらいいなと思っています」と意気込みを語った。
【動画】山口一郎、初回放送を迎えるANNへの意気込みを語る
イベントでは、Shokzから初のフォーカスモード（ノイズ低減機能）を搭載した次世代オープンイヤー型イヤホン「OpenFit Pro」をあす7日から先行予約開始、22日より一般発売することを発表した。
商品の使い心地については「耳がめっちゃ大きいんですよ。イヤモニをつくるときに、NBA選手くらい大きいって言われました（笑）」という山口でも自然につけられるといい「このまま寝ちゃうくらい」と話した。
その後も同ブランドをいかに愛用しているかをアピールした山口。最後には「俺が切り開いたこの道を、次はRADWIMPSの野田君とか、星野源さんとか起用したら泣くよ（笑）」と笑わせていた。
あす初回放送を迎える『ANN』についての話題では、「僕は1980年生まれなんで、思いっきりラジオ世代なんですね。ラジオに救われてきて、ミュージシャンになるきっかけも、ラジオから始まったと言っても過言ではない。僕はいろんなラジオを聞きますが、このイヤホンを使って聞きたいと思うラジオ番組を、自分で作っていたらいいですね」とにっこり。
そして初回放送に向けては「インターネットの中のコンテンツって自分で選んで取りに行かなきゃいけないものが多いと思うんですけど、ラジオって不特定多数の人に聞いてもらえるコンテンツだと思うんです。その中で、僕はミュージシャンなので、音楽を通じてラジオ楽しんでもらえるようなコンテンツをチームで一生懸命作っていけたらいいなと思っています」と意気込みを語った。