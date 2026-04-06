石原伸晃氏、元俳優の妻とのテレビ共演を回顧 夫婦写真などオフショットには「奥様、美人ですね」「可愛い方ですね」の声
2025年に政界を引退し、現在はタレント活動を行う石原伸晃氏が、6日までに自身のインスタグラムを更新。元俳優の妻・里紗さんとの2ショットを添え、夫婦共演の“舞台裏”を明かした。
【写真・動画】「奥様、美人ですね」「可愛い」元俳優の妻・里紗さんとの夫婦ショット
伸晃氏は3日、フジテレビ系バラエティ『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）にゲスト出演。同日更新したインスタでは「#フジテレビ #ぽかぽか 夫婦で生出演中です」と局での様子を動画で紹介した。
翌4日の投稿では「#ぽかぽか をご覧頂いた皆さま、ありがとうございました」と感謝を記し、楽屋前で笑顔を見せる里紗さんの写真をアップ。
「妻は生放送初出演でとても緊張していましたが『牛肉ぴったんこチャレンジ』でお持ち帰り成功して、とても喜んでいました」「共演者の皆さま、スタッフの皆さま、そしてご協賛頂いた #ミート矢澤 さんもありがとうございました とても楽しくぽかぽかした気持ちになりました」とつづり、楽しみながら放送を終えられたことに感謝していた。
コメント欄には「観ましたよー」「奥様、美人ですね」「本当に美人で可愛い方ですね」「ステキな奥様で大大大ファンになりました」「面白かったです」「楽しいお話しありがとうございました」「もっともっとたくさんテレビで拝見したいです」など、さまざまな声が寄せられていた。
【写真・動画】「奥様、美人ですね」「可愛い」元俳優の妻・里紗さんとの夫婦ショット
伸晃氏は3日、フジテレビ系バラエティ『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）にゲスト出演。同日更新したインスタでは「#フジテレビ #ぽかぽか 夫婦で生出演中です」と局での様子を動画で紹介した。
翌4日の投稿では「#ぽかぽか をご覧頂いた皆さま、ありがとうございました」と感謝を記し、楽屋前で笑顔を見せる里紗さんの写真をアップ。
コメント欄には「観ましたよー」「奥様、美人ですね」「本当に美人で可愛い方ですね」「ステキな奥様で大大大ファンになりました」「面白かったです」「楽しいお話しありがとうございました」「もっともっとたくさんテレビで拝見したいです」など、さまざまな声が寄せられていた。