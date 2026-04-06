フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。

先日、パシフィコ横浜で開催されたのヴィンテージイベント「VCM VINTAGE MARKET vol.8」でゲットしたという品々を身にまとった姿を公開しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 日本最大級のヴィンテージ祭典で「ゲットした品々」 身に着けポーズ 「個性豊かでワクワクするものばかりでした」



中川安奈さんは「先日のVCMでゲットした品々まとめ」と、投稿。



続けて「ご多忙な十倍さんにおすすめしていただいたアイテムも含めて、個性豊かでワクワクするものばかりでした」と綴ると、動画をアップ。









投稿された動画で、中川安奈さんは、様々な衣装を身に着けてポーズを取り「１９８４年のロサンゼルス五輪でアメリカ代表が着ていたというLEVI'Sのジャージ」・「１９７０年代のNikeのTシャツ♥」・「CHANELのブートレッグTシャツ♥」などを紹介。







そして、バンダナを身に着け「バンダナのおしゃれな使い方 教えてください！笑」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「似合ってます カッコいい」・「とっても素敵です」・「めちゃ可愛い」などの反響が寄せられています。







VCM VINTAGE MARKET vol.8は、「日本最大級のヴィンテージの祭典」と銘打ったイベントで、パシフィコ横浜を会場に2026年3月28日・29日の2日間にわたって開催されています。





【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







【担当：芸能情報ステーション】