今回は、弁当でマウントをとるママ友を息子が黙らせたエピソードを紹介します。

「茶色のおかずばっかりね」とバカにしてきたママに対し…

「つい最近、幼稚園年長の息子の親子遠足に行きましたが、そこで嫌なことがあったんです。私が息子のために作った弁当を『茶色のおかずばっかりね』『栄養バランスが悪そう』などと言って、バカにしてくるママがいたからです。

そのママは、自分が作ったキャラ弁を私の息子に見せ、『こういう弁当のほうが食べたいでしょ』『美味しいから食べて』と言って、息子は『いらない』と言ったにもかかわらず、食べさせました。

しかし息子は一口食べるなり、『おばさんの料理不味い……』『僕のママの方がずっと料理が上手だな』と言い放ち、そのママは黙り込みました。内心、いい気味だと思ってしまいました」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年6月）

▽ よその家庭の弁当にケチをつけてくるなんて、ありえないママですね。それにしても息子さん、ナイスフォローです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様体験談をもとに記事化しています。