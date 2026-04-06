TOMORROW X TOGETHERが6日、8枚目ミニアルバム「7TH YEAR」のオフライン試聴会の様子をYouTube（ユーチューブ）チャンネルに公開した。韓国メディアが報じた。収録全6曲の一部を明かした。3月31日に韓国で開催されたオフライン試聴会の様子と、6曲のハイライト音源で構成された映像だった。

韓国メディアのスターニュースは6日「オフライン試聴会では集まったファンに、新曲全曲を初めて聴かせるイベントを開催した。会場に足を運んだ人々は、音楽に合わせて体を揺らし、感嘆の声を上げながら曲を楽しんだ。このような生き生きとした反応が新曲と相まって、アルバムへの期待感を一層高めた」と報じた。

5日には公式SNSに8枚目ミニアルバム「7TH YEAR」のトラックリストを掲載した。6曲が収録され、タイトル曲は「STICK WITH YOU」となる。タイトル曲には「ハルエ ハルマン ド（1日、もう1日だけ）」という題目が付いた。

タイトル曲は、力強いサビが印象的で、電子楽器を多用したポップ曲。別れを準備する相手と違って、まだ関係を続けようとする感情を歌で表現した。このアルバムはデビュー7年間の歩みを歌っており、あきらめずに夢に向かう強い意志を表しているようだ。

今回のアルバムは、昨年に所属事務所ビッグヒットミュージックと再契約した後に初めてリリースする新作。2019年3月4日にデビューし、新たな出発となるアルバムだ。11日にタイトル曲のミュージックビデオ・ティザー映像を公開し、13日のリリースに向けて期待を高めていく。