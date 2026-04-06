【週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年19号】 4月6日 発売 価格：510円

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小学館は4月6日、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年19号」を発売した。価格は510円。

今号の表紙と巻頭グラビアには新谷あやかさんが登場。巻頭カラーには連載再開の「アオアシ ブラザーフット」が掲載されている。

TVアニメ放送中の「スノウボールアース」が「月刊！スピリッツ」からの出張連載で登場しているほか、「ぬいの式日」がセンターカラーで登場している。