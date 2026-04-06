新谷あやかさんが表紙＆巻頭グラビアに登場！「週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年19号」本日発売
【週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年19号】 4月6日 発売 価格：510円
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小学館は4月6日、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年19号」を発売した。価格は510円。
今号の表紙と巻頭グラビアには新谷あやかさんが登場。巻頭カラーには連載再開の「アオアシ ブラザーフット」が掲載されている。
TVアニメ放送中の「スノウボールアース」が「月刊！スピリッツ」からの出張連載で登場しているほか、「ぬいの式日」がセンターカラーで登場している。
『週刊スピリッツ』19号本日発売！- 【公式】スピリッツ編集部 (@spiritsofficial) April 5, 2026
○巻頭グラビア#新谷あやか
○巻頭カラー
アオアシ公式スピンオフ 連載再開!!
『アオアシ ブラザーフット』小林有吾
○『お別れホスピタル２』放送記念特別鼎談！
岸井ゆきの＆松山ケンイチ＆沖田×華
○巻中カラー
婚約したばかりの親友に悲劇が…？？… pic.twitter.com/LaMxLEZznB