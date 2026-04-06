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８ ＪＰＸ日経４００

９ ペロブスカイト太陽電池

１０ ＴＯＰＩＸコア３０



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「地方銀行」が７位となっている。



地方銀行の経営統合が進んでいる。しずおかフィナンシャルグループ<5831.T>と名古屋銀行<8522.T>は３月２７日、経営統合することで基本合意した。２８年４月１日をメドに、しずおかＦＧを親会社、名古屋銀を子会社とする株式交換を行う方向で協議を進める。また、群馬銀行<8334.T>と第四北越フィナンシャルグループ<7327.T>は２７年４月に経営統合し持ち株会社「群馬新潟フィナンシャルグループ」を誕生させるほか、千葉銀行<8331.T>と千葉興業銀行<8337.T>は２７年４月に持ち株会社「ちばフィナンシャルグループ」の傘下に入る見込みだ。



「金利ある世界」への回帰を迎え、地方銀行は規模の拡大を目指す動きが鮮明となり、県境をまたぐ統合も増えている。今後も地銀の再編は活発化しそうだ。また、日銀は今後、一段と政策金利を引き上げることも予想され、株価には上昇期待も強まっている。七十七銀行<8341.T>や京都フィナンシャルグループ<5844.T>、ふくおかフィナンシャルグループ<8354.T>などに注目したい。



出所：MINKABU PRESS