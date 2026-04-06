BTSのJIN（ジン）が自身のInstagramを更新。3月31日に公開された「SWIM」ライブクリップ「Swimming Pool ver.」のオフショットを公開し、その抜群のスタイルが話題を集めている。

【写真】BTSジンの美しい立ち姿／赤シャツ×ブラックスーツにカーキジャケット、多彩なスタイルで魅了／アヒル浮き輪でお昼寝ショット【動画】「‘SWIM’ Live Clip II. （Swimming Pool ver.）」

■BTSジン、ブラックスーツで“頭身バグ”級スタイル

今回JINが公開したのは、プールの白い壁と青い床のコントラストが印象的な空間で撮影された全身ショット。

シルエットの美しいブラックのスーツに、ラフに開けたライトブルーのシャツを合わせたスタイリングで登場。上品さの中に程よい抜け感を漂わせる。さらに、小顔とストレートなパンツラインが脚の長さを際立たせ、圧倒的なスタイルの良さを印象づけた。

片手を前に差し出しピースサインを見せながら、口角を上げた柔らかな微笑みを浮かべるJIN。洗練された装いと自然体な表情のギャップが、見る者の視線を惹きつける。

SNSでは「顔小さすぎる」「脚長い！！」「スタイル鬼すぎ」「頭身バグってる」「安定のかっこよさ」「連日の更新嬉しい！！」など、絶賛の声が相次いでいる。

■赤シャツ×ブラックスーツの“艶ビジュ”も

なお前日には、新アルバム『ARIRANG』収録曲「2.0」のMV撮影オフショットも公開。鮮やかな赤シャツを合わせたスーツスタイルや、カーキジャケットにラフなウェーブヘアなど、多彩なビジュアルでファンを魅了している。

■写真：BTSジン、アヒルの浮き輪をつけてプールサイドのお昼寝ショット

■動画：BTS「‘SWIM’ Live Clip II. （Swimming Pool ver.）」