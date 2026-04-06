タレントの上沼恵美子（70）が6日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。トイレ設備への不満を訴えた。

ホテルの客室設備の話題になり、「ウォシュレットはジャパニーズホテルって言われてて」と切り出した上沼は、日本のウォシュレットを絶賛。最近は「ヨーロッパやハワイで導入してるホテルもある」と、海外のホテル事情にも触れた。

これを受けて、番組アシスタントの同局・北村真平アナウンサーが海外で見かける「ビデ」を挙げると、上沼は「アレいらん、意味が分からへん」とバッサリ。「自分で水道で洗えってことなんよ。だから日本人って素晴らしいのよ」と讃えた。

しかしトイレ用擬音装置の「音姫」には不満がある様子。「もうちょっと開発せんと、機械的な音すぎる。完全に今、“音姫を流してる”っていう、水の音じゃない」とぶっちゃけた。

そして「音に問題がある。ジャーッていう水の音が不自然」といい、「だったら行進曲とか、音楽のほうが上手にできるんじゃない？」と提案した。

その後、番組パートナーの「藤崎マーケット」田崎佑一は、おならをごまかすためのトランペット案などを出し盛り上がったが、上沼は「なんという下品な」とピシャリ。「そやけどホンマに凄いことやねん」と再びウォシュレットを称賛し、「不便から発明って生まれる。何かないの？大もうけしましょ」と誘っていた。