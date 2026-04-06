ドジャースは５日（日本時間６日）、公式インスタグラムを更新。「トロントへのハッピー・フライト」と記し、ナショナルズに３連勝したワシントンＤＣから次戦、ブルージェイズ３連戦が行われるカナダ・トロントへ向かうナインの写真を投稿した。

新守護神のエドウィン・ディアス投手は左手を上げてカメラマンにあいさつ。同日のナショナルズ戦で２号ソロを放つなど逆転勝利に貢献した大谷翔平投手は、右手にペットボトルを持ち、左肩には黒のボストンバッグ、首にヘッドホンをかけ、黒キャップを後ろ向きにかぶったいでたちだった。山本由伸投手は左手に黒バッグを持ち、カメラに向かって笑顔を見せた。

昨年のワールドシリーズで激闘を繰り広げた強敵との再戦へ、敵地へ向かうド軍ナインを、にフォロワーは「最高のチーム」「よしのぶ ドジャース頑張れ！」などと激励。ナインが着用した球団ロゴの入ったおそろいのセットアップにも注目が集まり「この上下が欲しい」「セットアップがすごく新鮮」「どこで買えるの？」「このスウェットが好き」「ナイキのレックフリース、いい感じだね」などとコメントが寄せられた。