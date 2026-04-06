天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは６日午前、東日本大震災から１５年にあたり、東京駅発の新幹線で福島県入りされた。

両陛下が復興状況の視察で同県を訪ねられるのは令和になって初めて。１泊２日の日程で、愛子さまにとっては初の福島訪問となる。（坂場香織）

ご一家は６日午前１１時２０分頃、福島駅に到着し、駅前に集まった人々に笑顔で手を振られた。福島市内の県庁に移動し、復興状況の説明を受けられる。

午後、車で双葉町に向かい、「東日本大震災・原子力災害伝承館」で、津波の犠牲者らを追悼して供花した後、避難先から帰還した地元住民らと懇談される。

７日は富岡町で震災の記憶を伝える博物館を視察後、大熊町の小中一貫校で授業を見学し、帰還者や移住した若者らと懇談される。浪江町の地場産品を販売する「道の駅」にも足を運び、夜に帰京される。

東京電力福島第一原発が立地する双葉、大熊両町を皇室の方々が訪ねられるのは、原発事故後初めて。

宮内庁は震災１５年の節目に合わせ、ご一家の東北３県への訪問を計画。３月２５、２６日に予定された岩手、宮城両県への訪問は、両陛下の風邪症状で延期された。皇后さまはせきが残っているといい、この日はマスクを着けて臨まれた。