174cm元アイドル、フリフリのステージ衣装に反響「メチャクチャ可愛い」「美脚素敵」
3月29日にアイドルグループ「おちゃメンタル☆パーティー」を卒業した下谷あゆが5日にInstagramを更新。美脚全開のステージ衣装姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】「176cm 股下90cmの無加工スタイル」元アイドル22歳、抜群プロポーション全開！ ニーハイ姿にネット衝撃
身長174cmの彼女が「#大阪#05#高身長女子#アイドル#過去」と投稿したのはフリルのあしらわれたステージ衣装のオフショット。写真には、ショートパンツの裾から美脚をあらわにした下谷の姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「超絶美人」「メチャクチャ可愛いですね〜」「美脚素敵」といった声が集まっている。
引用：「下谷あゆ」Instagram（＠yasuda_misako）
【写真】「176cm 股下90cmの無加工スタイル」元アイドル22歳、抜群プロポーション全開！ ニーハイ姿にネット衝撃
身長174cmの彼女が「#大阪#05#高身長女子#アイドル#過去」と投稿したのはフリルのあしらわれたステージ衣装のオフショット。写真には、ショートパンツの裾から美脚をあらわにした下谷の姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「超絶美人」「メチャクチャ可愛いですね〜」「美脚素敵」といった声が集まっている。
引用：「下谷あゆ」Instagram（＠yasuda_misako）