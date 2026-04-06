映画『おそ松さん』Aぇ! groupの“後輩”たちが出演！ 舞台・アニメキャストも出演へ
実写映画『おそ松さん』の第2弾『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の追加出演者として、舞台版・アニメ版のキャストや、主演・Aぇ! group後輩にあたる関西ジュニアからのキャストが発表された。
【写真】ムビチケビジュアルは6つ子たちが「シェー！」
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。実写映画第2弾では、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村拓哉がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。
これまで、アニメの放送から始まり、舞台、さらには派生ユニットによるライブ活動と、幅広いジャンルで展開を見せてきた『おそ松さん』。そんな『おそ松さん』を彩る各ジャンルから、豪華キャスト陣の出演が決定。舞台『おそ松さん』に出演し、その高いキャラクター再現度で多くのファンを魅了した和田雅成と本間一稀が本作ではカメオ出演。また、アニメ『おそ松さん』で橋本にゃー役を務める声優の山下七海が、映画『おそ松さん』にカラ松ガールとして登場する。
さらに、Aぇ! groupの後輩にあたる関西ジュニアより、伊藤篤志（Boys be）、角紳太郎（Boys be）、渡邉大我、野田開仁の4名も出演決定。銀幕デビューとなる本作で、シン・松野家の兄弟たちを演じる。
シン・カラ松役の伊藤は、「初めての映画の現場で緊張もありましたが、僕が緊張しないようにAぇ! groupさん、リチャードくん、西村くんが本当に明るく温かく声をかけてくださり、撮影の合間も笑いが絶えない楽しい時間を作ってくださいました」と現場を振り返る。シン・チョロ松役の野田は「佐野くんには、僕が今回演じさせていただいたチョロ松を演じる上でのコツを教えていただきました！」、シン・一松役の渡邉は「小島くんが現場で緊張して固くなっている僕に一松のキャラクター性などを教えながら緊張をほぐしてくださって、関西ジュニアの頃からやっぱりいつも変わらず優しい先輩だなあと思いました！」、シン・十四松役の角紳は「すごくキャラとして濃く難しい役なのでアニメを観たりしながら勉強しました。それでも細かい仕草など分からないところはリチャードくんに聞くと優しく教えてくれました！」とコメントを寄せた。
さらに、6つ子のシェー！ポーズがあしらわれたティザービジュアルを使用したムビチケ前売券が4月10日より発売決定。解禁時より反響の大きかった、6つ子たちの“シェー”ポーズが印象的なティザービジュアルを使用したポップで可愛らしいムビチケ前売券は、全国の映画館（※一部劇場を除く）、通販で販売開始となる。
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は、6月12日公開。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■シン・カラ松役 伊藤篤志（Boys be）
映画「おそ松さん」に出演させていただくことになり、とても嬉しく思っています！ 初めての映画の現場で緊張もありましたが、僕が緊張しないようにAぇ! groupさん、リチャードくん、西村くんが本当に明るく温かく声をかけてくださり、撮影の合間も笑いが絶えない楽しい時間を作ってくださいました。作品の世界観ならではのユーモアや、キャラクターたちの個性を大切にしながら演じさせていただきました。観てくださる皆さんにクスッと笑ってもらえたり、楽しんでいただけたら嬉しいです。ぜひ公開をお楽しみに！
■シン・チョロ松役 野田開仁
初めての映画の出演で、演技の経験もそれほどなかったので最初は緊張していたのですが、Aぇ! groupさん、リチャードくん、西村くんが場を和ませてくださいました。佐野くんには、僕が今回演じさせていただいたチョロ松を演じる上でのコツを教えていただきました！ チョロ松と僕の性格が似ている部分があって、さらにチョロ松はツッコミが多く、僕もいろんなところでツッコミをすることが多いので演じていて楽しかったです！ 皆さんの演技力がすごくて、僕も演技のお仕事を頑張りたいと思っているので近くでたくさん勉強させていただきました！ 僕たちの初映画での演技とぜひ”顔”にも注目していただきたいです！ 普段では見ることのない表情がたくさん見られると思います！ ぜひ劇場でご覧ください！
■シン・一松役 渡邉大我
映画に初めて出演させていただくということで、現場ではすごく緊張してしまいました。今回、僕は一松役を演じさせていただいたのですが、同じく一松を演じていたAぇ! groupの小島くんが現場で緊張して固くなっている僕に一松のキャラクター性などを教えながら緊張をほぐしてくださって、関西ジュニアの頃からやっぱりいつも変わらず優しい先輩だなあと思いました！ 同じおそ松さんでも前回のSnow Manさん主演の作品とはまた全然違う”おそ松さん”になっています。はちゃめちゃですが兄弟の絆を感じるストーリーもある、楽しい映画になっています！ 僕たち関西ジュニアにもぜひご注目ください！
■シン・十四松役 角紳太郎（Boys be）
今回初めて映画に出演させていただけるということで、とても嬉しかったです！ 初めての経験で分からないことだらけですごく緊張していたのですが、Aぇ! groupさん、リチャードくん、西村くんが話してくださったり、スタッフのみなさんも大丈夫だよと声を掛けていただき、緊張もほぐれていい演技ができたんじゃないかと思います！ 今回、僕は十四松というキャラを演じさせていただいたのですが、すごくキャラとして濃く難しい役なのでアニメを観たりしながら勉強しました。それでも細かい仕草など分からないところはリチャードくんに聞くと優しく教えてくれました！ 本当に皆さん優しくて、初の映画が恵まれた環境で撮影させていただけて嬉しかったです！ 最後にこの映画を楽しみにしてくださる皆さん！ とっても楽しく撮影できて、とってもいい映画になっていると思います！ 僕も含めて、今回初めて映画に出た関西ジュニアにぜひ注目してください！ 映画館でたくさん笑ってくださいね〜。
【写真】ムビチケビジュアルは6つ子たちが「シェー！」
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。実写映画第2弾では、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村拓哉がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。
さらに、Aぇ! groupの後輩にあたる関西ジュニアより、伊藤篤志（Boys be）、角紳太郎（Boys be）、渡邉大我、野田開仁の4名も出演決定。銀幕デビューとなる本作で、シン・松野家の兄弟たちを演じる。
シン・カラ松役の伊藤は、「初めての映画の現場で緊張もありましたが、僕が緊張しないようにAぇ! groupさん、リチャードくん、西村くんが本当に明るく温かく声をかけてくださり、撮影の合間も笑いが絶えない楽しい時間を作ってくださいました」と現場を振り返る。シン・チョロ松役の野田は「佐野くんには、僕が今回演じさせていただいたチョロ松を演じる上でのコツを教えていただきました！」、シン・一松役の渡邉は「小島くんが現場で緊張して固くなっている僕に一松のキャラクター性などを教えながら緊張をほぐしてくださって、関西ジュニアの頃からやっぱりいつも変わらず優しい先輩だなあと思いました！」、シン・十四松役の角紳は「すごくキャラとして濃く難しい役なのでアニメを観たりしながら勉強しました。それでも細かい仕草など分からないところはリチャードくんに聞くと優しく教えてくれました！」とコメントを寄せた。
さらに、6つ子のシェー！ポーズがあしらわれたティザービジュアルを使用したムビチケ前売券が4月10日より発売決定。解禁時より反響の大きかった、6つ子たちの“シェー”ポーズが印象的なティザービジュアルを使用したポップで可愛らしいムビチケ前売券は、全国の映画館（※一部劇場を除く）、通販で販売開始となる。
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は、6月12日公開。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■シン・カラ松役 伊藤篤志（Boys be）
映画「おそ松さん」に出演させていただくことになり、とても嬉しく思っています！ 初めての映画の現場で緊張もありましたが、僕が緊張しないようにAぇ! groupさん、リチャードくん、西村くんが本当に明るく温かく声をかけてくださり、撮影の合間も笑いが絶えない楽しい時間を作ってくださいました。作品の世界観ならではのユーモアや、キャラクターたちの個性を大切にしながら演じさせていただきました。観てくださる皆さんにクスッと笑ってもらえたり、楽しんでいただけたら嬉しいです。ぜひ公開をお楽しみに！
■シン・チョロ松役 野田開仁
初めての映画の出演で、演技の経験もそれほどなかったので最初は緊張していたのですが、Aぇ! groupさん、リチャードくん、西村くんが場を和ませてくださいました。佐野くんには、僕が今回演じさせていただいたチョロ松を演じる上でのコツを教えていただきました！ チョロ松と僕の性格が似ている部分があって、さらにチョロ松はツッコミが多く、僕もいろんなところでツッコミをすることが多いので演じていて楽しかったです！ 皆さんの演技力がすごくて、僕も演技のお仕事を頑張りたいと思っているので近くでたくさん勉強させていただきました！ 僕たちの初映画での演技とぜひ”顔”にも注目していただきたいです！ 普段では見ることのない表情がたくさん見られると思います！ ぜひ劇場でご覧ください！
■シン・一松役 渡邉大我
映画に初めて出演させていただくということで、現場ではすごく緊張してしまいました。今回、僕は一松役を演じさせていただいたのですが、同じく一松を演じていたAぇ! groupの小島くんが現場で緊張して固くなっている僕に一松のキャラクター性などを教えながら緊張をほぐしてくださって、関西ジュニアの頃からやっぱりいつも変わらず優しい先輩だなあと思いました！ 同じおそ松さんでも前回のSnow Manさん主演の作品とはまた全然違う”おそ松さん”になっています。はちゃめちゃですが兄弟の絆を感じるストーリーもある、楽しい映画になっています！ 僕たち関西ジュニアにもぜひご注目ください！
■シン・十四松役 角紳太郎（Boys be）
今回初めて映画に出演させていただけるということで、とても嬉しかったです！ 初めての経験で分からないことだらけですごく緊張していたのですが、Aぇ! groupさん、リチャードくん、西村くんが話してくださったり、スタッフのみなさんも大丈夫だよと声を掛けていただき、緊張もほぐれていい演技ができたんじゃないかと思います！ 今回、僕は十四松というキャラを演じさせていただいたのですが、すごくキャラとして濃く難しい役なのでアニメを観たりしながら勉強しました。それでも細かい仕草など分からないところはリチャードくんに聞くと優しく教えてくれました！ 本当に皆さん優しくて、初の映画が恵まれた環境で撮影させていただけて嬉しかったです！ 最後にこの映画を楽しみにしてくださる皆さん！ とっても楽しく撮影できて、とってもいい映画になっていると思います！ 僕も含めて、今回初めて映画に出た関西ジュニアにぜひ注目してください！ 映画館でたくさん笑ってくださいね〜。