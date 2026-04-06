柏木由紀、AKB48現役時代に“アンチ”を撃退「全部通報して、アカウントごとBANさせた」
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）#356が5日放送。#356では、番組9年目突入を記念した特別企画「人間パドック」を放送した。
【写真】「綺麗でかあいい」柏木由紀、へそ出しアイドルコスがかわいすぎる「永遠のアイドル」
お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが進行を務め、“人間の欲望や人生を賭けの対象にした究極の遊戯”をテーマに、強い欲望を抱えた人物に密着したドキュメントVTRをみて、その結末を千鳥とゲストの元AKB48でタレント・女優の柏木由紀が予想した。
最初の欲望として、ピン芸人・中山功太の「世直しのためにアンチに会いたい」というドキュメントVTRを放送。VTRの前に、柏木が自身の“エゴサ事情”について「すごいエゴサする」と切り出し、「AKB48の後半は、『やめろ』『老害』とか（言われていた）」「全部通報して、アカウントごとBANさせた」と、アイドル時代のアンチとの壮絶な格闘を回顧し、ノブらを驚がくさせる場面もあった。
『チャンスの時間』最新回はABEMAで見逃し配信中。
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お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが進行を務め、“人間の欲望や人生を賭けの対象にした究極の遊戯”をテーマに、強い欲望を抱えた人物に密着したドキュメントVTRをみて、その結末を千鳥とゲストの元AKB48でタレント・女優の柏木由紀が予想した。
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