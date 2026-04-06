俳優の本宮泰風が６日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜・午前１１時半）に生出演した。

妻でタレントの松本明子は同番組の月曜アシスタントを務めているが今月２日に左足首を骨折し入院しこの日の放送を休んだ。当初はこの日、本宮とラジオ生放送で夫婦共演するはずだったが妻が骨折で休んだことに本宮は「このたびはいろいろとご迷惑をかけ申し訳ございません」と謝罪していた。

さらに骨折した状況を「本当に家の目の前で…家の敷地で…小雨が降ってたので、ちょと足元がっていうのもあるんですけど…簡単に言うと転んだっていう」と明かした。

当時、本宮自身も在宅しており「僕も出かける寸前で。最初、外で猫が鳴いているのかと思って。よく聞いてたら、痛い、痛いって言っているんです。誰だろうなと思って誰かケガしたのかと思って行ったら、妻が転んで」と振り返り「そのまま車に乗せて病院の方に。そのま緊急手術。今は仮の手術なのでまた、後日」と明かし「本人は全然元気です」と報告していた。

その上で妻が仕事を休んだことに「本当にいろいろなところで、お仕事に、ご迷惑をおかけしていると思うんですけど」と恐縮していた。

松本は３日に自身のインスタグラムで「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました。（正式な病名は『左足関節脱臼骨折』です）」と公表。「そのため、しばらくの間休業し、約１ヶ月間入院することとなりました」と明かしていた。