プロ野球・ヤクルトで活躍した青木宣親氏（現ＧＭ）の妻で、元テレビ東京アナウンサーの青木佐知さんが、学童野球を終えた長男との親子ショットを公開した。

佐知さんは５日、自身のインスタグラムを更新。「４月に入りましたね ３月末で学童野球も無事終わりました 感謝の気持ち、伝えたいことは山ほどありますが、温かく見守ってくださった歴代監督、コーチ、保護者の皆さまには深く御礼申し上げます」と記し、ユニホーム姿の長男とのツーショットや、マウンドで投球する長男の写真などをアップ。

「成長の一瞬一瞬を見守り、支え合えたこと、本当に幸せに思います。こんな幸せなことはないと思います もう中学生、Ｊｒ．らしく、これからも色々なことに挑戦してほしいと思います」とつづった。

この投稿には、「素晴らしい青春」「子供が頑張ってる姿ってキラキラしててかわいい」「口元が宣さんだ 素敵な写真ばかりで目元が潤んでしまいました」などのコメントが寄せられた。

佐知さんはテレ東アナウンサー時代の２００９年に青木氏と結婚し、１１年１０月に長女、１３年７月に長男が誕生した。