女性4人組ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKAが5日、自身のインスタグラムを更新。投稿した“2ショット”がファンを驚かせた。



【写真】デッカい？ちっちゃい？ 何にしても2人いる どうなってるの

「赤レンガ倉庫」とだけ記したSUZUKA。新しい学校のリーダーズは4日の神奈川県横浜市での「CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」の出演アーティストに名を連ねていた。投稿したのは頭の上で手を組んで舌を出したSUZUKAの前に、もうひとりのSUZUKAがいる写真。衣装は同じながら違うのはサイズ。巨大なSUZUKAの前に立つSUZUKA、あるいは逆に小さなSUZUKAがいると表現すべきか。



アップされた写真を見て、ファンも驚きを隠せない。「どういう状態。幽体離脱？」「SUZUKAが2人」「そっくりなフィギュアですか？」といった声が上がるなか、「音源聞いたら、なるほど！」「しおりの声が流れてびっくりした！」といったコメントが。聞こえる音声と「meikyu_movie」の文字からSUZUKAが声優に初挑戦したアニメ映画「迷宮のしおり」(2025年)が浮上。SUZUKAはスマホの世界に迷い込んだ主人公・前澤栞と現実世界に現れたもう一人のSHIORIを演じている。



3月にはグループのインスタグラムにアップされた制服＆メガネなしのショットが大反響を呼んだばかりのSUZUKA。「しおりの声が流れてびっくりした！」「すーちゃんが二人いて幸せ」「凄いわー 本物のエンターティナー」など、SUファンを楽しませる投稿に国内外から多くのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）