ジーユーから、夏の海をテーマにしたポケモンのコレクションが登場！

親子でマリンルックも楽しめるファッションアイテムがメンズ2型・キッズ3型で展開されます☆

ジーユー「ポケモン」コレクション

価格帯：990円〜1,990円

発売日：2026年5月22日（金）より販売開始

商品数：メンズ2型・キッズ3型

販売店舗：ジーユー店舗およびオンラインストア

｢YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。｣がブランドメッセージのジーユーから、世代を超えて多くの方に愛されているポケモンとのコレクションが登場！

今回のコレクションは、夏の海をテーマにしたアイテムを取り揃え、親子でマリンルックを楽しめるラインナップになっています。

メンズ

メンズは、ボーダーやネイビーなどのマリンテイストを取り入れたデザインに、ピカチュウやラプラスなどのプリントを合わせた夏にぴったりのTシャツがラインナップ。

また、裾に入った刺繍がアクセントのリラックスシーンにおすすめのハーフパンツなど、ユニセックスで楽しめるファッションアイテムも登場します。

キッズ

キッズは、親子で夏のリンクコーデを楽しめるよう、メンズと同じデザインのTシャツが登場。

さらにハーフパンツと、ピカチュウやシャワーズ、ゲンガーのプリントを施したラウンジセットも展開されます。

お出かけの場面もおうちで過ごすリラックス時間も、ポケモンたちと一緒に楽しい夏を過ごせるコレクションです☆

家族でおそろいコーデも楽しめるポケモンコレクション！

ジーユーの「ポケモン」コレクションは、ジーユー店舗およびオンラインストアにて2026年５月22日（金）より登場します。

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