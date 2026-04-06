韓国石油化学企業の事業再編案議論がスピードを出せず、韓国政府が提示した再編案提出期限である1−3月期を超えることになった。韓国3大石油化学団地のうち、大山（テサン）のHD現代オイルバンクとロッテケミカル、麗水（ヨス）の麗川（ヨチョンNCCとロッテケミカルは企業が事業再編計画書の最終案を提出したが、蔚山（ウルサン）のSKジオセントリック、大韓油化、エスオイルは協議が難航している。その上中東の戦争でホルムズ海峡封鎖問題が「足下の火」となり石油化学産業の構造調整は事実上優先順位が下がる雰囲気だ。

業界によると、蔚山石油化学団地の3社は先月31日までに韓国政府に事業再編計画書の最終案を提出できなかった。

産業通商部は2月に大山の事業再編最終案を承認し、先月には麗水1号プロジェクトとして麗川NCCとロッテケミカルの最終案が政府に提出された。だが蔚山産業団地は企業ごとに状況と利害関係が大きく異なる。

まずナフサ分解設備（NCC）縮小をめぐり企業ごとに主張が異なる。エスオイルは今年末の商業稼動が目標である「シャヒーンプロジェクト」が縮小対象に含まれてはならないと主張する。シャヒーンプロジェクトは2019年にエスオイルが約9兆ウォンを投資して始めた大規模石油化学プロジェクトで、年産180万トン規模のエチレンを生産する設備が今年6月に新たに完工して11月から量産に入る予定だ。

エスオイルによると、通常は原油でナフサを作る時の歩留まりが15〜18％ならば、この設備は60〜70％と高い。石油化学産業の競争力改善という政府の構造改編目標を考慮しても高効率設備を稼動する前に縮小対象に含むのは正しくないというのがエスオイル側の立場だ。

SKジオセントリックと大韓油化も設備縮小に消極的だ。SKジオセントリックは年66万トン規模、大韓油化は80万〜90万トン規模のNCCを保有している。SKジオセントリックの設備が最も古いが、規模が小さく、稼動を止めるとこの会社がNCCで作る後工程製品の原料調達が難しい。

大韓油化は昨年下半期から黒字を記録するなど事業再編に積極的に出る誘引は大きくない。石油化学業界関係者は「蔚山ではシャヒーンプロジェクトが実際に稼動した後に本格的に議論しようという話も出ているなど再編案が遅滞する可能性が高い」と話した。

これに対し業界では「先に減らすことにした所だけ減産し、持ちこたえたところは（石油化学産業構造調整に）ただ乗りするのではないか」という不満も出ている。

これに対し構造調整の核心は一括的な量的縮小ではなく質的選別の問題という指摘もある。西江（ソガン）大学化学科のイ・ドクファン名誉教授は「無条件な減産と設備縮小は過去に尿素工場を整理した後に中国への輸入依存度が高くなった過ちを繰り返すことになりかねない。石油化学構造調整は総量でなく競争力中心の選別再編が核心であるだけに、企業間の利害関係に任せるより政府が調整に出なければならない」と話した。

ここに中東の戦争で原油とナフサの需給不安が大きくなり企業が構造調整よりも生産維持に集中して議論はさらに遅れる可能性が大きくなった。業界では今回の危機が構造調整の基準を表わす契機になるとの見方もある。業界関係者は「需給と原価圧迫が同時に大きくなり、どの設備と企業が脆弱なのかが自然に明らかになるだろう。結局市場が先に整理の方向性を見せることになるだろう」と話した。