治療の影響とはいえ、ツッコまずにはいられなかったようだ。安田大サーカスのクロちゃんが4月3日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」にMCとして生出演。共演ギャルモデルの滑舌の悪さを「ボビーがしゃべってるのとあんまり変わんない」と表現する一幕があった。

【映像】ギャルの滑舌がボビー・オロゴン？

いきなりの衝撃報告だった。番組冒頭、ギャルモデルのあおぽんは「アニオタギャルのあおぽんです。矯正を始めました！」と発言。元モーニング娘。の田中れいなが「冷やし中華みたいな…」と笑うと、「歯の矯正を始めたので、歯を6本抜きました！」と告げた。これには一同が「ええっ！？」と仰天。田中が「どれだけ顎が小さいと？」と目を丸くすると、あおぽんは「あと2本抜かなきゃいけないんで。頑張ります！」と宣言した。

これを受け、クロちゃんは「どうなの？滑舌は」と質問。あおぽんが「滑舌は悪すぎて。これがおもろいっぽくって。ライブ配信したらめっちゃ閲覧が増えた。でも、なに言ってるかが伝わらないんですよ」などと説明すると、「頑張ってね」と慮った。その流れで、「（自己紹介で）ギャルって言わなくなったからね」とひと言。即座にあおぽんが「『アニオタギャルの…』って言ってたから」と返すも、その滑舌の悪さからクロちゃんは「いや、いや。わかんない。ボビーがしゃべってるのとあんまり変わんないな」とボビー・オロゴンの名を出して笑い、スタジオを大ウケさせた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）