クロスホテル大阪は、プロ野球球団オリックス・バファローズとコラボして「Bs ROOM 2026」を3月30日から2027年1月31日まで、観戦チケット付きは9月26日まで提供する。

客室は、扉に新ロゴと球団カラーをあしらい、床一面に人工芝を敷き、球団応援歌「SKY」の歌詞を組み込んだ京セラドーム大阪のパノラマウォールシートや選手のサインを使ったウォールシート、選手画像を使用したストリートアート調のウォールデザインを配した。選手のロッカールームをイメージしたクローゼットや選手が座るベンチを模した椅子も設置する。

宿泊料金は朝食ビュッフェ付きが2名1室27,100円からで、オリックス・バファローズ主催・京セラドーム大阪開催試合の観戦チケット付きは2名1室46,300円から（税・サービス料込）。チケット付きはスーパーエグゼクティブシート指定席1人1枚と京セラドーム大阪のJCBオリジナルシリーズラウンジ利用、朝食ビュッフェを提供し、ラウンジではビュッフェ形式の料理とソフトドリンク飲み放題を開場から7回裏終了まで利用できる。