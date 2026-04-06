【脳トレ】空欄を埋めてすっきり！ 空欄に当てはまる記号は？ 42と7の関係がヒント
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
集中して計算に取り組む時間は、日常の喧騒を忘れて頭をリセットするのにぴったりです。パズルを解くような感覚で、楽しみながら挑戦してみましょう。
42 □ 7 □ 3 □ 4 = 22
ヒント：まずは左端の「42 □ 7」に注目してください。ここを割り算にすると、あとの数字がぐっと扱いやすくなりますよ！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
左から順番に、どのように計算が進むか見ていきましょう。
42 ÷ 7 = 6
6 × 3 = 18
18 ＋ 4 = 22
パズル感覚で記号を入れ替えて正解を探す作業は、日常ではあまり使わない思考の回路を刺激してくれます。パッと答えがハマった瞬間の心地よさを、ぜひ毎日のリフレッシュに役立ててくださいね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
集中して計算に取り組む時間は、日常の喧騒を忘れて頭をリセットするのにぴったりです。パズルを解くような感覚で、楽しみながら挑戦してみましょう。
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
42 □ 7 □ 3 □ 4 = 22
ヒント：まずは左端の「42 □ 7」に注目してください。ここを割り算にすると、あとの数字がぐっと扱いやすくなりますよ！
↓
↓
↓
↓
↓
正解：÷、×、＋正解は「÷（わる）、×（かける）、＋（たす）」でした。
▼解説
左から順番に、どのように計算が進むか見ていきましょう。
42 ÷ 7 = 6
6 × 3 = 18
18 ＋ 4 = 22
パズル感覚で記号を入れ替えて正解を探す作業は、日常ではあまり使わない思考の回路を刺激してくれます。パッと答えがハマった瞬間の心地よさを、ぜひ毎日のリフレッシュに役立ててくださいね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)