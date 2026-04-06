国際夫婦YouTuber、第2子妊娠を報告！ イケメン夫＆長女との家族ショット公開「胸がいっぱいです」
チャンネル登録者数49万人超えの国際夫婦YouTuber「りせとルイス」のりせさんは4月5日、自身のInstagramを更新。第2子を妊娠したことを報告し、夫のルイスさんと長女との海辺での家族ショットを公開しました。
【写真】りせの第2子妊娠の家族ショット
続けて、「今は安定期に入り、体調も落ち着いています。これからの妊娠生活も、無理せず家族と一緒に大切な時間を過ごしていきたいと思います 」とつづったりせさん。
コメントでは「おめとう御座います お身体大切にしてください」「りせちゃん、ルイスさんおめでとうございます るるちゃんもお姉ちゃんですね 妊娠生活大変なこともあると思いますが、ベビーに会える日を楽しみにお体大事にお過ごしください」「きゃー！おめでとうございます お身体大切にしてください」などの声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】りせの第2子妊娠の家族ショット
第2子妊娠を報告。安定期に入り体調も安定りせさんは「【ご報告】このたび、第二子を授かることができました これからまた新しい家族の時間が始まると思うと胸がいっぱいです」と報告し、写真を4枚載せています。ビーチでルイスさんと、自身とリンクコーデの長女とのスリーショットや、ルイスさんがエコー写真を手に持つ姿、夫婦2人で波打ち際に立つ後ろ姿などです。
コメントでは「おめとう御座います お身体大切にしてください」「りせちゃん、ルイスさんおめでとうございます るるちゃんもお姉ちゃんですね 妊娠生活大変なこともあると思いますが、ベビーに会える日を楽しみにお体大事にお過ごしください」「きゃー！おめでとうございます お身体大切にしてください」などの声が寄せられています。
『3人で迎えたドキドキの瞬間…』また「『妊娠発覚の瞬間』をYouTubeでプレミア公開するのでぜひ家族3人で迎えたドキドキの瞬間やリアクションを楽しみに見てください！ これからは私たち家族4人＋1匹で笑顔いっぱいの毎日をお届けできたらと思いますので温かく見守っていただけたら嬉しいです」とも告知。すでに動画『【妊娠報告】第二子を授かりました 3人で迎えたドキドキの瞬間…』は公開中です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)