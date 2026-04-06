絶好球と化した“魔球” ド軍捕手が漏らした「配球を読まれる」佐々木朗希をリードする苦悩「彼が学んでくれると願っている」
佐々木をリードしたラッシングが、怪物を支える上での苦悩を語った(C)Getty Images
この日もストライクゾーンで相手を支配する投球はできなかった。現地時間4月5日、ドジャースの佐々木朗希が敵地でのナショナルズ戦に先発登板。5回（90球）を投げ、被安打5、3四球、自己ワーストの6失点で降板した。
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味方打線の援護もあって、チームは8-6で勝利。佐々木は敗戦投手とならなかったが、またも結果は掴めなかった。もっとも、試合後に『Sports Net LA』などの取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は「トータルで見れば、彼は素晴らしい投球をしたと思う」と評価。「5回まで投げきったことは大きかった。スコアボードの数字だけを見る人もいるだろうが、もしも、あの打球（4回の適時内野安打）がベースに当たっていなければ、彼にとっても全く違う結果になっていた」と90球の内容に価値を見出した。
ただ、「成長の余地は見えた」というロバーツ監督が、「悔やまれるし、投げ直したいだろうね」と課題としてクローズアップしたのは、適時内野安打で3点目を失った直後、二死一、二塁からジェームズ・ウッドに3ランを浴びた一球だ。
カウント0-2と追い込んでいた局面で、佐々木とダルトン・ラッシングの若手バッテリーが選択したのは、“伝家の宝刀”であるスプリット。しかし、三振を狙ったであろうボールは、ど真ん中へと抜けてセンターバックスクリーンにまでかっ飛ばされた。
勝負所で仕留め切れなかった。この時のスプリットは85.3マイル（約137.2キロ）で、回転数も574回転と少なく、ど真ん中に抜けたとあれば、打者にとって打ちごろの“絶好球”でしかなかった。
この時、サインを出したという“相棒”のラッシングは、『Sports Net LA』に対して、「ピッチングの一部さ。ミスはつきものだ」と吐露。その上で「ただ、あの場面ではボール球を要求した。自分としては地面に叩きつけて欲しかったんだ。（ベースより手前の）芝生にバウンドしても構わないぐらいにね。打席で選球眼に苦しんでいるバッターに対しては、0-2のカウントを活かしたいところだったから」と正直な胸の内を明かしている。
もっとも、リードする側にとってみれば、勝負できる球種が限られている佐々木を支えるのは容易ではない。ましてや、スプリットが安定感に欠け、「ストライクが取れない球になる」となおさら苦しくなる。25歳の捕手は、2巡目以降の配球に苦心したことも告白している。
「序盤はボールもかなり決まってた。適切なカウントから変化球も使えて、相手打者のチェイスを引き出せて、空振りだって取れていたからね。でも、2巡目からは配球を読まれてしまったかもしれない。もちろん、今日のミスは成長過程の一つで、彼が学んでくれることを願っている」
もがきながら、少しずつ最適解を見出そうと奔走している佐々木。ロッテ時代のような支配力を発揮するためには、今しばらくの時間を費やしそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]