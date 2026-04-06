【ひらがなクイズ】動物・地名・パンに共通する「ひらがな2文字」は何？ 1分以内に考えてみよう！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回は、かわいらしい動物、にぎやかな街の名前、そして香ばしいパンの名前を完成させる「2文字」を考えてみましょう。日常の風景を思い浮かべれば、すぐに答えが見つかるはずですよ！
□□ねこ
いけぶ□□
□□わっさん
ヒント：ある「色」がついた猫や、東京にある「ふくろう」で有名な街、そして三日月形のあのパンをイメージしてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「くろ」を入れると、次のようになります。
くろねこ（黒猫）
いけぶくろ（池袋）
くろわっさん（クロワッサン）
どれも正しい日本語になりますね。色のイメージや有名なスポット、そしておいしそうなパンの名前。頭の中の辞書をパッとめくるように、ジャンルの垣根を超えて連想するのが正解への近道です！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回は、かわいらしい動物、にぎやかな街の名前、そして香ばしいパンの名前を完成させる「2文字」を考えてみましょう。日常の風景を思い浮かべれば、すぐに答えが見つかるはずですよ！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
いけぶ□□
□□わっさん
ヒント：ある「色」がついた猫や、東京にある「ふくろう」で有名な街、そして三日月形のあのパンをイメージしてみてください。
答えを見る
↓
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正解：くろ正解は「くろ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「くろ」を入れると、次のようになります。
くろねこ（黒猫）
いけぶくろ（池袋）
くろわっさん（クロワッサン）
どれも正しい日本語になりますね。色のイメージや有名なスポット、そしておいしそうなパンの名前。頭の中の辞書をパッとめくるように、ジャンルの垣根を超えて連想するのが正解への近道です！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)