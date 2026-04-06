AOKIは、「スーツのAOKI」から「LIFE＆WORK STYLEのAOKI」へと業態変革を図るべく、新たな店舗フォーマットへの転換を進めている。今回、4月11日に「AOKI洛北阪急スクエア店」をショッピングセンター型のニューフォーマット店舗としてリニューアルオープンする。

今回、4月11日にリニューアルオープンする「AOKI洛北阪急スクエア店」は、施設内での移転に伴い関西エリア初となるショッピングセンター型の新たな店舗として店内レイアウトを大幅に変更した。

同店舗では、メンズはスーツからセットアップアイテム、パジャマスーツと、ビジネスからカジュアルまでさまざまなシーンで使用可能なアイテムを取り揃えた。加えて、レディースはビジネスカジュアルスタイルを中心に、幅広い商品ラインナップでAOKIの新戦略「SUITing」を表現する空間に仕上げた。

さらに、機能性素材の選定からデザイン、フィット感、汎用性まで重視した、オン・オフ問わず着まわしを楽しむスタイリング提案の「1×3（ワンクロスリー）」を表現する商品配置によって、消費者の日常のあらゆるシーンをトータルコーディネートでサポートする。

また、同店舗では実店舗とオンラインショップの連携によってオンライン上の在庫で買い物ができ、倉庫から自宅へ商品を届ける“ウェブオーダーサービス”や、注文した商品を店頭で受け取れる“店舗受け取りサービス”などのサービスを展開する“イージーウェブショップ”を利用することができる。同サービスによって、従来のAOKIと比較してコンパクトでありながら変わらない品揃え・サービスを実現した。

これからもAOKIでは、新たな店舗フォーマットを順次拡大していく。

［店舗情報］

店舗名：AOKI洛北阪急スクエア店

所在地：京都府京都市左京区高野西開町36 洛北阪急スクエア1F

電話番号：075−705−3388

店舗面積：約72坪

営業時間：10:00〜21:00

オープン日：4月11日（土）

AOKI＝https://www.aoki-corporate.co.jp