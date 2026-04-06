「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに98店舗（昨年12月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、プライベートブランド「matsukiyo」のグローバル展開ライン（グローバルPB）から、美白有効成分であるトラネキサム酸をはじめとする話題の美容成分（トラネキサム酸は美白有効成分、グルタチオン・レチノール・PDRNは保湿成分）を配合し、白玉のような透明感（うるおってキメの整った状態）のある美肌に導く「ポリュバリア ボディミルク トーンブライトニング」を、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と同社オンラインストアで4月11日から販売を開始する。

外部環境による肌悩みをサポートするポリュバリアシリーズから、SNSで“白玉ボディミルク”として話題となった人気アイテムが、成分をさらに強化したプレミアム仕様で登場する。



「matsukiyo ポリュバリア ボディミルク トーンブライトニング」

新商品の「ポリュバリア ボディミルク トーンブライトニング」は、顔のスキンケアに使用するような美容成分を配合し、全身の美白（メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ）ケアを叶えるボディミルク。今回は有効成分「トラネキサム酸」を、同当社の医薬部外品PB商品において、最高濃度量で配合した。前作でも好評だった「グルタチオン（保湿成分）」をはじめ、話題の美容成分を多数プラスし、白玉のように明るく透明感のある肌へ導く。

なめらかでなじみの良いテクスチャーは、ボディはもちろん顔にも使いやすく、これ1本で全身の保湿、美白ケア、ブライトニングケア、肌荒れケアまでを幅広くカバー。乾燥が気になる人はもちろん、顔を含めた全身をまとめてケアしたい人におすすめのボディミルクになっている。

商品特長は、美白有効成分「トラネキサム酸」・抗炎症有効成分「グリチルリチン酸ジカリウム」のW配合によって、 全身美白＆肌荒れケアを同時に叶える。話題の美容成分「グルタチオン」「安定型レチノール（ビタミンA油）」「PDRN（デオキシリボ核酸ナトリウム）」を配合、うるおいを与えなめらかな肌へ導く。顔にも心地よく使える、なじみのよいテクスチャーとのこと。香りの好みを問わず使いやすい無香料タイプになっている。毎日のケアに便利な、片手で使えるポンプ式大容量ボトルを採用した。

［小売価格］2178円（税込）

［発売日］4月11日（土）

マツキヨココカラ＆カンパニー＝https://www.matsukiyococokara.com