小説『ソードアート・オンライン29』発売記念！特製チラシ＆限定ファイル配布で絵柄公開
小説『ソードアート・オンライン29 ユナイタル・リングVIII』（10日発売）の書影が公開された。これを記念して10日より、『ソードアート・オンライン』（SAO）の《ユナイタル・リング》編を振り返る特製チラシをアニメイト全店で配布のほか、さらにアニメイト池袋本店では限定クリアファイルも配布する。
【画像】アスナ＆キリトの密着2ショット！配布される特製チラシ＆ファイルの絵柄
また《ユナイタル・リング》編で印象深いシーンをまとめた、スペシャルPVの公開も近日中に予定となっている。
■『ソードアート・オンライン29 ユナイタル・リングVIII』あらすじ
「初めてお目にかかります、エオライン・ハーレンツさま」
ユージオによく似た面影を持つ男・エオラインは、陰謀と戦乱渦巻く《アンダーワールド》で、反乱軍の虜囚となってしまう。そんな彼が対面した人物は、反乱劇を操る《魔女》にして、リアルワールドからの《侵入者》だった。
《魔女》の狙いを知ったエオラインは、超大型機竜《プリンキピア》脱出を決意。一方キリトは、エオライン救出の好機を待ちつつ、《ユナイタル・リング》第二階層の攻略へ赴く。
二つの世界で、それぞれの戦いが始まる。再び二人が相まみえる日は――？
■特製チラシ
『SAO』原作小説で進行中の新章《ユナイタル・リング》編のポイントをまとめた特製チラシを、アニメイト全店にて配布。配布日時：2026年4月10日（金）より、配布場所：アニメイト全店。
■限定クリアファイル
アニメイト池袋本店では、29巻のイラストを使用した限定クリアファイルを配布。配布日時：2026年4月10日（金）18時より、配布場所：アニメイト池袋本店 南館9F animate hall WHITE。
【画像】アスナ＆キリトの密着2ショット！配布される特製チラシ＆ファイルの絵柄
また《ユナイタル・リング》編で印象深いシーンをまとめた、スペシャルPVの公開も近日中に予定となっている。
「初めてお目にかかります、エオライン・ハーレンツさま」
ユージオによく似た面影を持つ男・エオラインは、陰謀と戦乱渦巻く《アンダーワールド》で、反乱軍の虜囚となってしまう。そんな彼が対面した人物は、反乱劇を操る《魔女》にして、リアルワールドからの《侵入者》だった。
《魔女》の狙いを知ったエオラインは、超大型機竜《プリンキピア》脱出を決意。一方キリトは、エオライン救出の好機を待ちつつ、《ユナイタル・リング》第二階層の攻略へ赴く。
二つの世界で、それぞれの戦いが始まる。再び二人が相まみえる日は――？
■特製チラシ
『SAO』原作小説で進行中の新章《ユナイタル・リング》編のポイントをまとめた特製チラシを、アニメイト全店にて配布。配布日時：2026年4月10日（金）より、配布場所：アニメイト全店。
■限定クリアファイル
アニメイト池袋本店では、29巻のイラストを使用した限定クリアファイルを配布。配布日時：2026年4月10日（金）18時より、配布場所：アニメイト池袋本店 南館9F animate hall WHITE。
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