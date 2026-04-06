本宮泰風、妻・松本明子との結婚秘話「僕が知らないところで進んで…」 照れながらも貴重なトーク
俳優の本宮泰風が、6日放送のニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月〜金 前11：30）に出演。妻でタレントの松本明子との“なれそめ”について語った。
【写真】「約1ヶ月間入院」ベッド上の松本明子のショット
松本が月曜アシスタントを務めている同番組だが、松本が左足首骨折のため、この日は休演。“夫婦初共演”はかなわなかったが、本宮は高田文夫氏と乾貴美子からの質問に答える形で、めったに口にしない“結婚”について語っていった。
芸能界の友人という認識でいた本宮だが、最初の出会いについて「たまたま2人になってしまって。それで、自分でやっていたお店の方に（行った）。そこが実家の近くなわけで、両親と会ったりもしちゃうわけですよ。（その次は松本の両親に会う形になり）友だちのつもりだったのですが、お互いの両親に会ってしまった」と回顧。
そこから結婚にいたるまでの年月について「2年ぐらいですかね。プロポーズも特にはないですね。気づいたら、自分の母親に『貯金いくらもっているんだ？』って言われて。僕からしたら『なんだ？』ってなるじゃないですか。そうしたら母が『とりあえず出すだけ出せ』って言うわけです（笑）。僕が『どうするんだ？』って聞いたら（母が）『指輪を買う』っていうんですよ。僕が知らないところで進んでいた話で。そこからはもう、なすがままに」と明かしていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】「約1ヶ月間入院」ベッド上の松本明子のショット
松本が月曜アシスタントを務めている同番組だが、松本が左足首骨折のため、この日は休演。“夫婦初共演”はかなわなかったが、本宮は高田文夫氏と乾貴美子からの質問に答える形で、めったに口にしない“結婚”について語っていった。
そこから結婚にいたるまでの年月について「2年ぐらいですかね。プロポーズも特にはないですね。気づいたら、自分の母親に『貯金いくらもっているんだ？』って言われて。僕からしたら『なんだ？』ってなるじゃないですか。そうしたら母が『とりあえず出すだけ出せ』って言うわけです（笑）。僕が『どうするんだ？』って聞いたら（母が）『指輪を買う』っていうんですよ。僕が知らないところで進んでいた話で。そこからはもう、なすがままに」と明かしていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。