お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰（４７）が自腹の千円を予算に酒場を歩く「オードリー春日の知らない街で自腹せんべろ シーズン３」（１１日スタート）を放送すると発表した。

昨年１２月にシーズン２が終了したが、シーズン３の放送が決定。埼玉・所沢出身で生粋のプロ野球・西武ファンの春日の念願がかない、初回は西武鉄道沿線ロケを敢行。なじみがなかった「東大和市駅」を訪ねた。「シーズン３は初回のロケーションを経て、このシーズンを通してのコンセプツ・テーマが『大人』になりやした。しかしのながら、知らない駅に降り立ち、いろいろと街を探りながらせんべろできるお店を決めるという流れは今シーズンも変わらず。ＢＳでは番組のシステムを簡単に変えることはご法度。大枠は同じで内容を時代に合わせて適度に変える。老舗の佃煮屋さまと一緒ですな」とコメント。

さらに「今回は“スマート”に、“スタイリッシュ”にお送りするシリーズとなる。それは、自ら意図したものではなく、初回が図らずもそのようなロケーションになったので、今シーズンはそれでおやりなさいという“ＢＳの神様からの思し召し”なのである。ひとつ！」と締めた。