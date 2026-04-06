2026年3月にハワイの州内各地に洪水被害をもたらした嵐により、『ジュラシック・ワールド』（2015）に登場したオーウェン（クリス・プラット）のバンガローが全壊したことが分かった。プラット本人が明かしている。

ハワイ大学の調査によると、3月にハワイでは相次いで発生したコナ低気圧により、2兆ガロン以上の雨水が発生した。オリンピック規格のプール300万個分を満たす量に相当し、最終的に「レインボム」級と呼ばれる猛烈な豪雨は、各地で深刻な洪水被害を引き起こした。

『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』のプロモーションで米に出演中、これまでのキャリアを振り返っていたプラット。『ジュラシック・ワールド』の劇中、バイクに乗るオーウェンの写真を見つけたことから「この件について少し話してもいいかな？」と、撮影を行ったクアロア・ランチについて切り出した。

「この牧場に住んでいる友人のジェイソン・モーガンからちょうどメールが来たんです。昨日嵐が来て、この木が（オーウェンのバンガロー）の上に倒れてきたそうです。昨日、あれは全壊してしまったよって。残念です、ジェイソン。」

オアフ島にある私有自然保護区のクアロア・ランチはシリーズ1作目『ジュラシック・パーク』（1993）の主要ロケ地に使われたほか、『ジュラシック・ワールド』と続編『ジュラシック・ワールド／炎の王国』（2018）の撮影にも用いられ、モーガンが現在の社長兼6代目のオーナーを務めている。「ジュラシック・アドベンチャー・ツアー」も開催されており、来場者は3作品すべてのセットをそのままの状態で見学することができ、シリーズゆかりのスポットを巡る人気アクティビティとなっている。

なおハワイ州のジョシュ・グリーン知事によると、この度の嵐で州全体に生じた被害は既に10億ドル以上にのぼる見通し。ハワイ州出身のジェイソン・モモアは、家族とノースショアで過ごしていた際に、猛烈な嵐に見舞われ避難を余儀なくされたとInstagramのストーリーズに。その後のでは、友人でもあるメタリカのメンバーたちが真っ先に多額の支援を表明してくれたという。またモモア自身も寄付を行い、さらに周囲に呼びかける旨をアナウンスしている。

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