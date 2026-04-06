ジェシカ・ジョーンズといえばレザージャケット。マーベル・テレビジョン「デアデビル：ボーン・アゲイン」に再登場を果たすジェシカ役のクリステン・リッターが、「復活」のジャケットをにお披露目している。

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2019年の「ジェシカ・ジョーンズ」シーズン3ぶりの登場となるジェシカ・ジョーンズ。「これがジェシカ・ジョーンズの有名なレザージャケット」と、黒のスカートと合わせて映像に登場したリッター。「実はこれ、新品なんです。オリジナル版のジャケットは私が持っていて……盗んでいて（笑）。クローゼットに仕舞って出番を待っていたんです。それを『デアデビル：ボーン・アゲイン』衣装デザイナーのエミリー・ガンショーに渡して、全部リメイクしてもらったんです」と、ジャケットのバージョンアップを報告した。「これが仕上がり。綺麗でしょう。気に入っています」と、リッターも嬉しそうだ。

私立探偵として活動するジェシカは、超人的な怪力や格闘技術も持ち合わせる。ただし彼女は「スーパーヒーローのコスチュームを着ません」とリッター。「そうじゃなくて、タフでクールな服を着て自分を武装して、自分を守り、ストリートウェアに溶け込むんです」と、ルックの特徴を説明している。

「このジャケットを着れば、なんでもできそうですね。ってか、できてますね（笑）」と再演を喜ぶリッター。「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2では、ついにデアデビル／マット・マードックと再会を果たし、ニューヨークの闇に再び対峙する。ドラマはで独占配信中だ。