累計350万個以上を販売した「フルーチェ×カルピス」コラボ、3作目は果肉入りのイチゴフレーバー

ハウス食品は、フルーチェとカルピスのコラボ製品「フルーチェ×カルピス イチゴ」を2026年4月13日から夏季限定で全国発売する。牛乳とまぜるだけで、カルピスの甘ずっぱさとイチゴ果肉入りのフルーティーなおいしさを楽しめる。

◆「フルーチェ×カルピス イチゴ」

内容量:150g

価格:税別希望小売価格236円

発売日:2026年4月13日

発売地区:全国

■フルーチェ&シャリーチェ×「カルピス」コラボ特設サイト（4/8公開予定）

【すべての画像はこちら】累計350万個以上の販売を記録したフルーチェ×カルピスコラボ、果肉入りの新フレーバー「イチゴ」が登場

〈累計350万個以上販売した人気コラボシリーズ〉

牛乳とまぜるだけで完成するデザート･フルーチェは、1976年に誕生し、2026年で50周年を迎えた。

フルーチェとカルピスのコラボ企画は、『デザート製品の需要期である春夏に、フルーチェファンが喜ぶユニークな製品を開発したい』という思いからスタートした。

2023年4月に「フルーチェ×カルピス ピーチ」と「シャリーチェ×カルピス」を発売して以来、毎年夏季限定で展開している。2026年3月には累計350万個以上の販売を記録し、SNSでもロングセラーブランド同士のコラボとして話題になっているという。

〈開発期間は過去「カルピス」コラボ製品の3倍以上〉

こうした反響を受け、フルーチェ50周年を機に、シリーズ3作目となる新たなコラボ製品として、一番人気のフレーバー「イチゴ」とカルピスの組み合わせに挑戦した。

フルーチェの「イチゴ」は、酸味とフルーティーな甘さの絶妙なバランスが魅力のフレーバーで、「カルピス」の甘ずっぱさと掛け合わせると、どちらかの風味が消えたり、酸味が強くなったりと、味のバランス調整が大きな課題だったという。

風味開発は苦労の連続で、アサヒ飲料と試作や検討を重ね、前回の「ピーチ」フレーバーに比べて3倍以上の時間を費やした。2つのブランドの特徴を生かしながら、酸味が強くなりすぎない、バランスの取れた味わいに仕上げている。

〈夏季限定「シャリーチェ」の新商品3品も登場〉

あわせて、シャリっと食感ドルチェ「シャリーチェ」の新商品3品を、2026年4月13日から夏季限定で全国発売する。

「シャリーチェ(＝シャリっと食感ドルチェ)」は、夏季限定で発売されるフルーチェの姉妹ブランド。凍らせて牛乳や炭酸水とまぜるだけで手軽にシャリっと食感が楽しめる。

◆「シャリーチェ×カルピス」

◆「シャリーチェ イチゴかき氷風」

◆「シャリーチェ メロンかき氷風」

内容量:180g

価格:税別希望小売価格236円

発売日:2026年4月13日

発売地区:全国

■シャリーチェブランドサイト（4/8公開予定）