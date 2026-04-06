田中美久、胸元際立つ鏡越しショットが話題「目のやり場に困った」「刺激が強い」
【モデルプレス＝2026/04/06】元HKT48で女優の田中美久が4月4日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。ボディラインに沿うタイトな衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳元HKT「目のやり場に困った」胸元大胆なタイト服姿
田中は「みーーんな私の虜になって」とつづり、写真を投稿。デニム生地のワンピースに、肩にデニムジャケットをかけ、ハーフツインテールで頬を膨らませた鏡越しのショットを公開し、胸元が際立つスタイルを披露している。
この投稿には「虜になってる」「目のやり場に困った」「刺激が強い」「ハーフツインいいね」「可愛すぎる」「スタイル最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳元HKT「目のやり場に困った」胸元大胆なタイト服姿
◆田中美久、胸元際立つ姿公開
田中は「みーーんな私の虜になって」とつづり、写真を投稿。デニム生地のワンピースに、肩にデニムジャケットをかけ、ハーフツインテールで頬を膨らませた鏡越しのショットを公開し、胸元が際立つスタイルを披露している。
◆田中美久の投稿に反響
この投稿には「虜になってる」「目のやり場に困った」「刺激が強い」「ハーフツインいいね」「可愛すぎる」「スタイル最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】