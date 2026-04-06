田中美久（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/06】元HKT48で女優の田中美久が4月4日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。ボディラインに沿うタイトな衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】24歳元HKT「目のやり場に困った」胸元大胆なタイト服姿

◆田中美久、胸元際立つ姿公開


田中は「みーーんな私の虜になって」とつづり、写真を投稿。デニム生地のワンピースに、肩にデニムジャケットをかけ、ハーフツインテールで頬を膨らませた鏡越しのショットを公開し、胸元が際立つスタイルを披露している。

◆田中美久の投稿に反響


この投稿には「虜になってる」「目のやり場に困った」「刺激が強い」「ハーフツインいいね」「可愛すぎる」「スタイル最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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