霜降り明星せいや、5月に第2子誕生予定「有吉テレビ」で初告白「どこにも出してない情報だけど」2023年に結婚＆第1子誕生

霜降り明星せいや、5月に第2子誕生予定「有吉テレビ」で初告白「どこにも出してない情報だけど」2023年に結婚＆第1子誕生