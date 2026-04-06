霜降り明星せいや、5月に第2子誕生予定「有吉テレビ」で初告白「どこにも出してない情報だけど」2023年に結婚＆第1子誕生
【モデルプレス＝2026/04/06】お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33）が、4月5日放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（深夜0時55分〜）に出演。第2子が誕生予定であることを明かした。
【写真】イケメンと話題 せいやの卒アル写真
この日は「せいやVS有吉！SM業界の裏側Q」と題したクイズ企画を放送。せいやは、通常より低い49度で溶けるロウソクを体験することに。仰向けになったせいやは「見るなよ、嫁家族！」と叫び、ロウを垂らす藤田ニコルも「私も全然夫に見られたくないです！」と語った。
その後、せいやは「にこるんおめでとう！お子さんできてんな」と藤田の第1子妊娠を祝福し、「有吉さんもおめでとうございます」と有吉弘行の第2子誕生にも言及。その流れでロウをかけられながらも、「俺も5月に2人目が産まれます！」と第2子誕生予定を告白した。
スタジオから驚きと祝福の声が上がる中、「俺テレビで初めて言いました！」「どこにも出してない情報だけど、2人目産まれます！」と改めて報告。ロウがかけられた状態のまま「俺これで飯食わしていきます！」と意気込みを見せた。
せいやは、2023年9月に一般女性との結婚とお相手の妊娠を発表。同年12月9日、無事に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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◆せいや、第2子誕生予定を公表
この日は「せいやVS有吉！SM業界の裏側Q」と題したクイズ企画を放送。せいやは、通常より低い49度で溶けるロウソクを体験することに。仰向けになったせいやは「見るなよ、嫁家族！」と叫び、ロウを垂らす藤田ニコルも「私も全然夫に見られたくないです！」と語った。
スタジオから驚きと祝福の声が上がる中、「俺テレビで初めて言いました！」「どこにも出してない情報だけど、2人目産まれます！」と改めて報告。ロウがかけられた状態のまま「俺これで飯食わしていきます！」と意気込みを見せた。
◆せいや、2023年に結婚＆第1子誕生
せいやは、2023年9月に一般女性との結婚とお相手の妊娠を発表。同年12月9日、無事に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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