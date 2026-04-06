4月に放送を終えたばかり…俳優パク・ボゴム、冠番組の新シーズン制作決定！理容師として活躍

俳優パク・ボゴムが帰ってくる。

去る4月3日、韓国で放送が終了したtvN『ボゴムマジカル』は、パク・ボゴム、俳優イ・サンイ、クァク・ドンヨンが、茂朱（ムジュ）の小さな田舎町で、髪と心を整える特別な理髪店を運営する様子を描いた。

【話題】兵役中に理容師資格を取得したパク・ボゴム

理容師の国家資格を持つパク・ボゴムがヘア、番組のために資格を取得したイ・サンイがネイル、そして手際よい家事の実力を持つクァク・ドンヨンが、料理だけでなく、理髪店全般の補助業務を担当し、愉快な関係性で楽しさを届けた。

特に、彼らは最近、ロケを行った茂朱の村を再び訪問し、『ボゴムマジカル』への深い愛情と真心のこもった行動で、温かい感動を加えた。

髪を整えながら、客と深い話まで交わせるようになった新米理容師のパク・ボゴム、抜群の人懐っこさと愛嬌で住民たちの息子や孫として大活躍したイ・サンイ、誰よりも先に村のお年寄りの手を握り、情を分かち合ったクァク・ドンヨン。

（写真＝tvN）『ボゴムマジカル』シーズン1ポスター

左からパク・ボゴム、イ・サンイ、クァク・ドンヨン

3人の成長物語に「冬の間ずっと、ドーパミン、癒やし、楽しさまで届けてくれた『ボゴムマジカル』」「このまま終わるのは惜しい。シーズン2希望」など、視聴者の間で好評を博した。

こうした熱い声援に後押しされ、『ボゴムマジカル』は7週連続で20〜49歳の視聴率の全チャンネル同時間帯1位、ファンデックスの話題性TV非ドラマ部門および非ドラマ出演者部門において、9週連続でトップ10入りし、動画再生数は累計2億6000万回（4月2日基準）を突破した。

また、東南アジア、中東、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアなど、約200の国と地域に届けられている『ボゴムマジカル』は、世界のコンテンツのレビューを確認できるIMDbで評点9.5を記録。国境を越えて“心地よいドーパミン”を届け、2026年に放送された新バラエティ番組のなかで人気を証明した。

なお、『ボゴムマジカル』の新シーズンは、2026年下半期に韓国で放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。