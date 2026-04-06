ブルージェイズは６日（日本時間７日）、本拠地にドジャースを迎え、昨年のワールドシリーズ（ＷＳ）の再戦となる３連戦を行う。初戦の先発は、通算２２２勝のマックス・シャーザー投手。５日（同６日）は遠征先のホワイトソックス本拠地でキャッチボールなどを行い最終調整。昨年１１月１日のＷＳ第７戦からのリベンジマッチへ熱い意気込みを語り、大谷翔平投手との対戦を心待ちにした。

「対戦が楽しみ。楽しい対戦になるはず。いつも通り、計画を立てて、ゲームプランを実行する。相手は素晴らしいラインナップで強打者がそろっている。全力を尽くさないといけない」

一流は一流を知る。大谷との対戦について問われると「素晴らしいことだ。メジャーは最悪の相手ではなく、最高の相手に挑む場所。つまり、最高の相手に対して、自分の実力を測る場所。見ての通り、彼のやることは、すでに証明されている」。大谷との戦いは、レジェンド右腕に、更なる闘志を与えているようだ。

「打席でもマウンドでも信じられないプレーヤー。対戦が楽しみだし、全力で戦って、アウトをとりたい」と”打倒・大谷”を誓った。

世界一まであと一歩に迫った第７戦から約５か月が経過。失意と悔しさを糧にブ軍と再契約し、メジャー１９年目のシーズンを迎えた。「あの経験は決して忘れることのないこと。我々は勝つために何が必要かを理解して、その感覚を共有している。必要な小さなことを全て正しくやって、自分を勝利に導かなければいけない。再び夢を叶えるためには、克服すべき課題を克服し、準備を進めなければいけない」。初戦のロッキーズ戦は、９６マイルを連発する好投で６回１失点と、次回登板に弾みをつけた。

ド軍の手強さは知り尽くしている。自身も２０２１年シーズン途中のトレードで在籍。７勝０敗、防御率１・９８の成績を残した。公式戦では過去１９度（先発１７）登板し、５勝６敗、防御率２・３８。「私も在籍していたので、いかに上手く運営されているかを知っている。（敵としても）長年戦ってきた。打者も左打者も変化球も直球も、彼らは対応が素晴らしい。アウトにするには、多くのことを正しくしなきゃいけない。彼らは強力な攻撃力で私を試してくるでしょう」

ワールドシリーズのリベンジマッチが脚光を浴びるが、「それを意識しているのは、ファンの方。我々は公式戦の重要性を理解しています。去年のア・リーグ東地区は（ヤンキースと）同率（９４勝６８敗）でしたから。１試合１試合が大切。目の前の仕事に集中している」と将来の殿堂入りが確実視されるベテランは、通常通りの前日調整を滞りなく行った。