コトブキヤ、「フレームアームズ」と「雪ミク」のコラボキット「フレームアーティスト 雪ミク」を4月7日11時より予約開始
【フレームアーティスト 雪ミク】 4月7日11時より予約開始
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コトブキヤは、プラモデル「フレームアーティスト 雪ミク」を4月7日11時より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。
本商品は同社オリジナルコンテンツ「フレームアームズ」と「雪ミク」のコラボレーション商品。島田フミカネ氏デザインのフレームミュージック・ガール「雪ミク」をベースとして、柳瀬敬之氏によってフレームアーティスト「雪ミク」としてデザインされている。
涼しげなブルーのカラーリングを基調とし、メカ造形も作り込まれている。2種類の頭部パーツと顔パーツが付属する。
島田フミカネ氏描きおろしの設定画
【4/7午前11時ご予約受付開始】発売済みの島田フミカネ氏デザインのフレームミュージック・ガール「雪ミク」をベースに、柳瀬敬之氏によってフレームアーティスト「雪ミク」がデザインされました。- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) April 6, 2026
イラストは島田フミカネ氏描きおろしの設定画になります！ pic.twitter.com/ZUKGqlg1tv
【4/7午前11時ご予約受付開始】フレームミュージック・ガール「雪ミク」をロボット化！- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) April 6, 2026
コトブキヤオリジナルコンテンツ「フレームアームズ」と「雪ミク」のコラボレーション！
「フレームアーティスト 雪ミク」として商品化を行います！ ！ pic.twitter.com/u1B65aDT65
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