ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回はアメリカによるイラン攻撃について触れる。おそらく今後も「歴史の分岐点」として長く語り継がれることになるであろう大きな出来事に関し、あえて井沢氏が私見を述べる特別編「アメリカのイラン攻撃によせて」をお届けする（第1486回）。

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イラン最高指導者ハメネイ師が空爆で死亡、86歳 米に強硬姿勢貫く

〈［1日 ロイター］ - イランの最高指導者ハメネイ師が28日、イスラエルと米国による空爆で死亡した。86歳だった。1989年から36年にわたりイランを統治し、強力な反米勢力として中東地域に軍事的影響力を拡大したほか、国内では繰り返し騒乱を武力鎮圧するなど強権体制を敷いた。カリスマ的指導者だったホメイニ師の死後、最高権力者の地位を引き継いだが、当初は弱々しく優柔不断とみられた。しかし、その後着実に権力を固め、イランの最も強力な指導者に変貌を遂げた。特に核合意交渉においては米国を激しく批判し続け、緊張緩和に応じない姿勢を貫いた。ロシアのウクライナ侵攻を巡っては米国が危機を生み出したと主張し、「マフィアのような政権」で決して信頼できないと非難した。（中略）

ハメネイ師は、11歳で聖職者となり、イラクのほかイラン中部の宗教都市コムで学んだ。父親はアゼルバイジャン系宗教学者で、政教分離を訴える伝統主義の聖職者だった。ハメネイ師は79年のイラン革命後、国のポストを歴任した。国防次官などとして軍との関係を強め、81年には大統領に就任（89年までの2期）。80年から8年間で約100万人が犠牲になったイラン・イラク戦争では中心的な役割を担った。イスラエルと米国に対抗するため、中東における軍事同盟を40年以上かけて構築し、パレスチナのイスラム組織ハマス、レバノンのヒズボラ、イエメンのフーシ派、イラクやシリアの民兵組織など「抵抗の枢軸」と呼ばれる代理組織に数十億ドルを投じた。（以下略）〉

（ロイター通信ホームページ 2026年3月1日午前11:42〈日本時間〉配信）

いわゆるオールドメディアでは、このアメリカいやドナルド・トランプ大統領の行為を、ベネズエラ「侵攻」に続く国際法無視の蛮行というニュアンスで報道している。たしかに戦争を仕掛けたことは間違い無いし、戦争よりも平和の方が好ましいことは言うまでも無い。

アメリカの大義名分は、「このままではテロリスト国家が核兵器を保有することになる」だろう。「イスラエルを世界地図から消す」と豪語していたハメネイ政権が核兵器を保有した場合、たしかにそれが使用されて数千万人が犠牲になる可能性はあった。話し合いで解決するのが理想だが、イランは結局核放棄を明言しなかった。だからこの攻撃はやむを得ない。また、ハメネイ政権を粉砕することはイランの民主派を援助することでもある、ということだ。

しかし、これはあくまで推測だが、私はトランプ大統領の目的の一つに中国を萎縮させる、というのはあったと思う。この『逆説の日本史』でも「李晋怪死事件」の前に中華人民共和国の「桐一葉」について述べたが、その後いよいよそれが現実のものとなりつつある。

というのは、習近平国家主席が人民解放軍の最高幹部クラスを次々に粛清したというニュースが伝わってきたからだ。これは憶測では無い。中国自身も認めている事実である。しかし、人民解放軍というのはあくまで中国共産党の「飼い犬」であって、本来は頼もしい味方であるはずだ。その最高幹部を習近平は、ほとんど「粛清」してしまったのである。もちろん「超」の付く異常事態だが、そんなことをするのは「飼い犬」が「飼い主」の命令を聞かないからだろう。

では、人民解放軍がそこまで習近平に逆らう原因はなにかと言えば、一つしかない。「台湾侵攻」である。習近平は昔から「真の中国統一」を成し遂げると豪語してきた。来年は主席の任期が切れるが、「統一＝台湾侵攻および征服」を成し遂げて歴史に名を残す大英雄となり、政権を盤石のものにするという野望がある。これも推測では無い。むしろ中国専門家の多くが認めることである。

ところが、人民解放軍は大反対のようだ。「アメリカには到底勝てない」と考えているからだろう。これは推測だが、一般的に軍人は決して「勝てない」とは言わない。それは自らの存在意義を否定することになるからで、代わりに「準備不足」あるいは「時期尚早」と言う。だが、内心はそういうことだ。だから「二〇二七年までに台湾を武力で征服する」という習近平の強要には、徹底的に反発してきたのだろう。

そこで習近平は、人民解放軍を思いのままに動かすために反対派の粛清に踏み切った。このことで指揮能力の低下など人民解放軍の実力は縮小したが、その代わりに習近平の命令を無視することができなくなった。ということは、台湾侵攻の可能性は高まったということである。

もちろんこの先、人民解放軍がクーデターを起こし逆に習近平を追放するという可能性もあるのだが、いまのところは大変危険な状態と言えるだろう。だからこそ高市早苗首相の「台湾有事発言」にも、「虎の威を借る狐」が外交官であるにもかかわらず「汚い首を斬ってやる」などと息巻いたのだ。日米ががっちりスクラムを組んで台湾を守るというのが、中国いや習近平にとって一番都合が悪いからである。

では、こうした最悪の事態を避けるためにはどうしたらいいか？ 中国にアメリカと戦っても到底勝てないという恐怖心を植えつけることだろう。三月末から予定されていた米中首脳会談に先立ってトランプ大統領がイランに戦争を仕掛けたのは、ここにも目的があったと私は考える。

とにかく、「いかなる戦争もダメ」と反対するだけで文字どおりなにも考えていないのが日本のオールドメディアだが、第二次世界大戦を「反省」したウィンストン・チャーチルが強調したのは、アドルフ・ヒトラーのナチス・ドイツがまだ弱体であったころ、協調外交などせず武力で叩き潰しておけば大戦であれほどの犠牲者は出なかった、ということだった。

私の見方は間違っているかもしれない。それはいずれ歴史が冷厳な裁きを下すだろうが、とにかく一つだけ確実なことは、二〇二六年に入って国際社会の権力構造は新しい段階に入ったということである。今年一年平穏であればいいというのが私だけで無くすべての人の願いだろうが、実際そうはいかないかもしれない。

なおざりにされる「文化」

さて、この『逆説の日本史』シリーズは巻を重ねるにしたがって、一巻で取り扱う年数が増大している。

第一巻「古代黎明編」は特別で、本来考古学で扱うべき石器時代や古墳時代まで言及しているから、年数は一万年以上ということになる。それは例外だとしても、第十巻「戦国覇王編」あたりでも取り扱っている年数は約五十年くらいだ。

だが幕末あたりになると、約十五年の話をするのに四巻（幕末年代史編I〜IV）も費やすことになってしまった。時代が下れば下るほど、歴史という舞台に登場する「役者」が増えるからで、とくに奈良時代あたりではまったくと言っていいほど無視してよかった庶民の動向が、歴史を動かす重要な要素にもなってくる。

そしてじつは、明治以降はさらに厄介なことになる。それまで孤立していた島国日本の歴史が、世界史と大きく絡むようになってきたからである。それも近代以降の日本民族は、世界史の主役級の「役者」として「舞台」に登場する。大規模な戦争では、初めて黄色人種が白人に勝ったと言える日露戦争もそうだし、最近ずっと話題にしてきた人類最初の「人種差別撤廃の主張」もそうだ。つまり明治編以降は、「役者が増え舞台も大きくなった」ことで年ごとの記述に費やす文章量が圧倒的に増えた。

しかも専門学者の書く「日本の歴史 近現代編」のような著作では、まさに執筆者が専門家であるがゆえに政治史には詳しいが経済の記述が足りないとか、軍事には綿密だが外交との絡みがいまひとつわかりにくい、などという現象が起こりやすい。そしてほとんどの場合、なおざりにされるのは文化だ。政治経済の専門家は文化に疎いし、文化の専門家は政治経済に疎い。だから結局、歴史を総合的立体的に見ることが難しくなる。

これ自体は難しい話では無い。二〇二五年のNHK大河ドラマ『べらぼう』の記憶がまだ薄れていないと思うのでこの時代を例にとれば、田沼意次の時代、幕府財政は苦しかった。日本全体に経済力が無かったのでは無い。徳川家康が下克上の風潮に終止符を打つ目的で武士の基本教養にしたのが忠孝を絶対とした朱子学だが、幕府はその影響で商人から税を取ることや貿易を拡大することを「悪」ととらえていたからだ。田沼意次はその方向性を変えようとした。だがそれは、のちに「寛政異学の禁」で朱子学以外の儒学すら禁止した「朱子学の権化」松平定信にとっては、田沼を殺害してでも阻止しなければならぬ悪行であった。だから結局、意次の改革路線は否定され定信が勝利を収めた。

勝った定信は自らの価値観に基づいて「田沼はカネに汚い極悪人」と宣伝して回った。それに踊らされた明治以降の歴史学者たちは、いまだに定信の政治を「寛政の改革」と呼び、意次の政治を「田沼政治」と呼ぶ。つまり田沼意次の政治は「改革＝正義」では無いという、松平定信が仕掛けた情報操作にいまだに洗脳されたままだということだ。

また朱子学は、歌舞伎のような演劇あるいは浮世絵のような町人文化を決して「文化」とは認めない。だから江戸時代の「○○の改革」と呼ばれた時代には、決して町人文化が栄えることは無かった。逆に田沼意次が贔屓にした平賀源内が活躍した時期とか、定信をクビにした将軍徳川家斉の「大御所時代」には町人文化がおおいに栄えた。

歴史の事件というのは、政治的なものだけが続くわけでは無い。経済や軍事や外交の問題が絡んでくる。これらを政治的事件として一括してとらえることは可能だとしても、それが文化とどう絡むかというのは残念ながらいまの歴史学者には苦手のようだ。理由は何度も述べたとおりで、彼らには必ず専門があって、それに集中することが正しいと言う考え方だからだ。

しかし実際の人間の世界では、事件はまるでテレビドラマのようにランダムに同時並行で起こるのである。しかも田沼意次と松平定信の対立のように、その根底には文化の問題があることが少なくない。いや、それどころかすべての問題の根底に文化があると言ってもいいだろう。そもそも文化とは「人間の生活様式の全体。人類がみずからの手で築き上げてきた有形・無形の成果の総体」（『デジタル大辞泉』小学館）なのだから。あまり思い出したくない言葉ではあるが、それゆえに「中国人を一番殺した男」毛沢東は、自らの実施した政治改革を「文化」大革命と呼んだのだ。

ただしここからが問題で、先ほどの「意次・定信の対立」で述べたような、すべてを包含した形の歴史記述というのはきわめて難しい。結局は同時並行でランダムに起きたことを一つ一つばらして、それぞれ詳しく述べていくしかない。いま書いている第一次世界大戦終了後のパリ講和会議前後からほんの数年間の出来事、たとえば中国大陸における軍閥の対決や「李晋怪死事件」、さらに遡ればシベリア出兵や尼港事件の一部始終を述べた後で、「起点」である一九一九年（大正8）あたりにまた戻る、という形にならざるを得ない。読者の頭を混乱させてしまう傾向があるのがこの方式の大きな欠点だが、それはときどき時系列を整理して理解が深まるようにするつもりである。

とにかく「李晋怪死事件」のような普通の歴史書にはまったく載せられていないが、あきらかに当時の人々は「女子供に至るまで」知っていた事件に言及することは重要だ。先ほども述べたように、この時代の歴史は庶民が大きく動かしている。ゆえに庶民の当時の気分を認識することがきわめて重要だからである。

そこで次回からは再び時系列を整理し、今度は原敬内閣の政治を分析することにする。「普通選挙」がその政治の最大のテーマとされているが、じつは原首相がもっとも知恵を絞ったのは、憲法上で内閣のコントロールが利かない形になっている軍部を、どのように立憲体制に取り込んでいくか、であった。

〈第1487回に続く〉

【プロフィール】

井沢元彦（いざわ・もとひこ）／作家。1954年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒。TBS報道局記者時代の1980年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞、歴史推理小説に独自の世界を拓く。本連載をまとめた『逆説の日本史』シリーズのほか、『天皇になろうとした将軍』『真・日本の歴史』など著書多数。現在は執筆活動以外にも活躍の場を広げ、YouTubeチャンネル「井沢元彦の逆説チャンネル」にて動画コンテンツも無料配信中。

※週刊ポスト2026年4月17・24日号