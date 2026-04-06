◆忘れな草賞（３歳オープン・リステッド、牝馬限定、４月１２日、阪神競馬場・芝２０００メートル）

将来性が豊かな３歳牝馬同士で争われる一戦で、ここはダーリングハースト（牝、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）の素質を買いたい。今年３月に定年で解散した国枝栄厩舎から転厩初戦となるが、陣営はオークス（５月２４日、東京）を見据えた戦いへ十分な手応えを抱いている。

昨年６月の新馬戦（東京・芝１６００メートル）は３着に敗れたが、脚部不安明けだった前走の未勝利戦（東京・芝１８００メートル）は２馬身半差で快勝した。さらに今回は１ハロンの距離延長となるが、かえってプラス材料になるとみる。宮田調教師「すごく心肺機能が高いですね。追い切りをやっても上がりの息遣いは格段にきれいな馬と言うか、心肺が高そうな馬だなというのが、扱わせていただいての印象です。本当に伸びしろもあるし、成長していきそうな印象があります」と、素材の良さにうなるほどだという。

日本調教馬として史上初めてブリーダーズＣクラシック制覇の偉業を成し遂げたフォーエバーヤングの半妹という良血馬で、まだまだ素質面で奥がありそうな印象だ。完成は先だとは思うが、ここでもやれるだけの力はあると信じたい。

（坂本 達洋）