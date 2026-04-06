タレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める5日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。4日放送のTBS系特別番組「オールスター感謝祭26春」で島崎和歌子（53）が目玉企画である赤坂5丁目ミニマラソンの参加人数の少なさに“激怒”したエピソードを受け、島崎の思いを“代弁”した。

有吉は「島崎和歌子さんの方から連絡をいただきまして。タイムマシーン3号さん、マラソン、不参加」とアシスタントの関太（せき・ふとし＝46）をイジった。

有吉は「マラソン参加者が9名。和歌子さんが怒鳴り散らしたと。伝統ある番組で“アンタたちどういうことだと”と。これはもう赤坂の消防局の人も赤坂の町内会の人たちもご協力願ってる中、看板企画、みんなが楽しみにしてる、参加者9名どういうことだと。非常にありがたいお言葉いただきまして」と語った。

有吉は「和歌子さんのああいう性格で、真顔で冗談を言ったりするわけですけども、そんな中和歌子さんのパワハラみたいな意見もぽつぽつ垣間見れておりますけども。そういうご時世ですから、和歌子さんもはっきり言えないこともあるでしょうから私が和歌子さんを“代弁”して、TBSにお願いしたい」と前置きし、「次回から、参加者全員、マラソン、やらせます」と宣言した。

アシスタントのロックス千葉康介（37）は「スタジオいなくなっちゃいますよ」とつっこんだ。

有吉は「スタジオはいりません。全員でマラソンです」と語った。

関は「西川きよし師匠とかいらっしゃいますよ」と聞くと、有吉は「もちろんです。それが嫌なら参加しなきゃいい」と断言した。

有吉は「粗品とQuizKnockの戦いなんてどうでもいいんだよ。粗品とワイナイナの戦いが見たいんだよ俺は。何やってんだよ。クイズなんてどこでもやってるだろ。マラソンだよマラソン」と主張した。

有吉の“代弁”は続き「全員マラソン。阿部寛さんもマラソン。広瀬すずちゃんもマラソン。井川遥さんマラソン。小島よしおと戦ってください。（デンジャラス）ノッチとマラソンやってください。あの時間は全員。スタジオからっぽ。アナウンサーの人がニュースなり番宣なりしてくれたらいいですから。タレント、俳優全員ジョギング。それが嫌な場合は出場なさらないでください…と、和歌子さんを“代弁“して！」と強調し共演者を笑わせた。

関は「いや思ってます？本当に。個人的な…ねえ？」とほぼ有吉の主張だとつっこんだ。