関東学生陸上競技対校選手権大会（通称、関東インカレ）のハーフマラソンが、4月5日に静岡県焼津市で行われた焼津みなとマラソンと併催され、焼津漁港新港を発着点とする21.0975kmに関東の大学生ランナーが挑みました。

対校戦の関東インカレは2部制で例年はスタート時刻をずらして行われていましたが（3部は大学院）、今回は1部と2部が同時にスタート。序盤から主導権を握ったのは、1部のこの種目で3連覇中の山梨学院大学のブライアン・キピエゴ選手（4年）でした。ただ一人、2部の創価大学の山口翔輝選手（3年）が食らいつきましたが、7km過ぎに離れてしまい、そこからはキピエゴ選手の独走となりました。

前日までの雨があがり、気温は20度を超え、さらには浜風が吹き付ける厳しいコンディションに、「風がめっちゃ強くて、一人で走っていて本当にきつかった」とキピエゴ選手は振り返ります。それでも、ペースは衰えるどころか15km以降はペースアップ。2位に2分27秒差を付ける圧勝を飾りました。

厳しいコンディションでも、フィニッシュタイムは1時間1分23秒と、自身のもつ大会記録にあと9秒まで迫りました。これでキピエゴ選手は4年間負けなし。「4連覇はめっちゃうれしいです」と喜びを口にしていました。山梨学院大学の選手では平井翼選手（4年）も1部5位と健闘。焼津マラソンには上位2人の合計タイムを競う大学対抗ペアマラソンの部があり、こちらも見事に山梨学院大学が箱根駅伝の上位校を抑えて優勝を飾りました。今年の箱根駅伝で山梨学院大学は17位。シード権からは10年遠ざかっていますが、新シーズン早々にチームが勢いづく結果となりました。

なお、1部は2位以下が大混戦。2月の日本学生ハーフマラソンを制した佐藤大介選手（中央大学3年）が、1時間3分50秒で2位。中野純平選手（東海大学3年）が4秒遅れで3位に入りました。

2部は、7km過ぎまでキピエゴ選手のハイペースに食らいついた創価大学の山口翔輝選手が、単独走になった後も粘りを見せました。「キピエゴ選手が少し切り替えてペースを上げていって、対応しきれなかった部分があった。そこが今後の改善点になる」と課題を口にしつつも、単独走になっても淡々とペースを刻みます。終盤は、前半を抑えて入った吉田蔵之介選手（國學院大學4年）らの猛追を受けましたが、2位の吉田選手に22秒差を付けて1時間2分55秒で優勝を飾りました。

山口選手は今年の箱根駅伝では4区15位と力を発揮できず悔しさを味わいました。それでも、2月の延岡西日本マラソンでは2時間11分02秒で学生トップの3位と健闘を見せ、好調をキープし今大会でも結果を残しました。「普段から練習でチームを引っ張っていくという意識を持って取り組んでおり、チームの底上げをしていくのが自分の仕事だと思っています。今回のレースでも結果を残して背中で見せることができ、チームに良い流れを作ることができたと思います」エース候補としての自覚は十分。山口選手にとって、自信を深めたレースになりました。