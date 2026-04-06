参院予算委員会は６日午前、高市首相らが出席し、集中審議を行った。

中東情勢の悪化を受け、国民にエネルギーの節約や需要抑制を呼びかける可能性について、首相は「長期化も見据え、あらゆる可能性を排除せずに臨機応変に対応する」と述べた。自民党は同日午前、２０２６年度予算案を７日に採決することを立憲民主党に提案した。

予算委で首相は、石油について「備蓄放出やホルムズ海峡を経由しない代替調達を通じて、日本全体として必要となる量は確保されている」と強調した。電力に関しては、ホルムズ海峡を経由する燃料への依存度が低く、安定供給に支障は出ていないと説明した。

イランの首脳との電話会談を行うことにも意欲を示し、「対話を適切なタイミングで行うための準備を行っている」と語った。詳細については言及しなかったが、「重要なのは、日本船舶も含め、全ての船舶の航行の安全が確保されることだ」と訴え、ホルムズ海峡内に船舶がとどまっている他国と連携し、イランへの働きかけを強める考えを示した。

一方、自民の磯崎仁彦参院国会対策委員長は６日午前、立民の斎藤嘉隆国対委員長と国会内で会談し、２６年度予算案について、参院予算委で７日に締めくくり質疑と採決を行うことを提案した。野党側がさらなる集中審議の実施を求めていることを踏まえ、締めくくり質疑に先立ち、首相が出席する集中審議を７日午前に行うことも提案した。

斎藤氏は会談後、「十分な審議が行われているとは言いがたい」と記者団に述べ、他の野党と協議する意向を示した。６日午後に磯崎、斎藤両氏で再協議する。