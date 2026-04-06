俳優で気象予報士の石原良純（64）が6日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。ドジャース大谷翔平投手の活躍を見て得られる効果について語った。

テレビ朝日社員の玉川徹氏が実家の父親の毎日のルーティンに大谷の試合をテレビ観戦することが入ってきたとの話題に反応した。石原は「なんかさ、大谷サンが打った日って『今日、なんかいいことあったな』って何なんだろうって、別になんのことない『あっ、そういえば大谷、打ったわ、朝ホームラン』とかね。それだけで、ちょっとハッピーな感じになる」と、「大谷のホームラン→幸福になる」との持論を展開した。

この日の生放送直前にドジャースのナショナルズ第3戦が終了していた。ドジャース大谷翔平投手は「1番DH」で先発出場。3回の第2打席で元巨人のグリフィンから先制の2号ソロ。その後逆転されたが8回の第5打席で勝ち越しの犠飛を放った。4打数2安打2打点で3試合連続のマルチヒット、さらに連続試合出塁を「40」に伸ばした。今季初勝利を目指した佐々木朗希投手は2本塁打を浴びるなど5回6失点で降板。今季初勝利はならなかった。ドジャースは逆転勝ちで3連戦3連勝だった。